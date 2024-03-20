AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini Ukrayna'nın savaşta desteklemek için kullanmayı öneriyor - Son Dakika
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AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini Ukrayna'nın savaşta desteklemek için kullanmayı öneriyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyine dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90 kadarının Ukrayna'nın savaşta desteklenmesi için kullanılmasını içeren bir öneri sunduğunu duyurdu. Borrell, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın mücadelesinde desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin Konsey'e bir öneri sunduğunu belirtti. AB ülkeleri, liderler zirvesinde konuyu ele alacak ancak hemen bir karar çıkması beklenmiyor.

20.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyine dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90 kadarının Ukrayna'nın savaşta desteklenmesi için kullanılmasını içeren bir öneri sunduğunu duyurdu.

Borrell, X hesabından, Rusya'nın AB'nin yaptırımları çerçevesinde dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılmasıyla ilgili paylaştım yaptı.

Yüksek Temsilci, "Bugün, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna'nın mücadelesinde desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin Konsey'e bir öneri sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu'ndan, yüzde 10'u da AB bütçesinden tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu gelirler 190 milyar avro değerindeki Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakit paraya karşılık geliyor.

AB ülkeleri, yarın düzenlenecek liderler zirvesinde konuyu ilk kez ele alacak ancak hemen bir karar çıkması beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini Ukrayna'nın savaşta desteklemek için kullanmayı öneriyor - Son Dakika

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