AB, Ermenistan'a Destek Vermeye Devam Edecek
AB, Ermenistan'a Destek Vermeye Devam Edecek

01.06.2026 13:59
AB, Ermenistan'ın Rusya baskısına karşı dayanıklılığını destekleyeceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ermenistan'ın AB'yle yakınlaşmasına ilişkin Ukrayna benzetmesi yapmasının ardından, bu ülkeyi Rus baskısına karşı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ermenistan'ın egemen, demokratik ve bağımsız bir ülke olarak kendi yolunu ve ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunun altını çizen El Anouni, "Biz de Ermenistan'ın demokratik dayanıklılığını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

El Anouni, bu desteğin hibrit tehditler, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahaleler, demokratik kurumlara güveni zayıflatmaya yönelik girişimlere karşı mücadeleyi kapsadığını söyledi.

Rusya'nın açıklamasının zamanlamasının tesadüf olmadığına işaret eden El Anouni, Rusya'nın Ermenistan ekonomisine zarar vermeyi ve parlamento seçimlerinin sonucunu etkilemeyi amaçladığını savundu.

El Anouni, "Biz, Ermenistan'ın bu tür baskı ve zorlayıcı girişimlerle başa çıkabilmesi için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirterek, "Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) bulunma yönündeki yaklaşımı, Rus tarafı için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın AB'ye girmesi halinde Rus pazarına gönderdiği tarım ürünleri için AEB standartlarının artık geçerli olmayacağını açıklamıştı.

Ermenistan'daki duruma ilişkin Ukrayna benzetmesi yapan Putin, "Ukrayna'daki kriz, bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

