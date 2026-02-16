AB, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılıyor

16.02.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Gazze Barış Kurulu'nun liderler toplantısına katılacak. Hedef, barış sürecine destek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısına AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın katılacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun 19 Şubat'ta yapılması planlanan ilk liderler toplantısına katılım için davet alındığını aktaran Mercier, "Komisyonun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica, bu hafta Washington'a gidecek ve toplantının Gazze'ye ayrılan kısmına katılacak." dedi.

Mercier, bunun "Barış Kurulu"na üyelik anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Gazze'de ateşkesin uygulanmasına yönelik uzun süredir devam eden taahhüdümüz kapsamında bu toplantıya katılıyoruz. Ayrıca Gazze'nin savaş sonrası yeniden toparlanması ve yeniden inşasına destek verilmesine yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ne statüde katılım sağlandığının önemi bulunmadığını ifade eden Mercier, temel amacın AB'nin ne yapabileceğini ortaya koymak olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni de gelecek hafta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un da katılacağını, konunun burada da ele alınacağını bildirdi.

Gazze'de sadece hafta sonunda İsrail'in 11 kişiyi öldürmesinin sorulması üzerine El Anouni, taraflara barış planı ve ateşkesi uygulama çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.