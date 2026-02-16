AB, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısına AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın katılacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun 19 Şubat'ta yapılması planlanan ilk liderler toplantısına katılım için davet alındığını aktaran Mercier, "Komisyonun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica, bu hafta Washington'a gidecek ve toplantının Gazze'ye ayrılan kısmına katılacak." dedi.

Mercier, bunun "Barış Kurulu"na üyelik anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Gazze'de ateşkesin uygulanmasına yönelik uzun süredir devam eden taahhüdümüz kapsamında bu toplantıya katılıyoruz. Ayrıca Gazze'nin savaş sonrası yeniden toparlanması ve yeniden inşasına destek verilmesine yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ne statüde katılım sağlandığının önemi bulunmadığını ifade eden Mercier, temel amacın AB'nin ne yapabileceğini ortaya koymak olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni de gelecek hafta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un da katılacağını, konunun burada da ele alınacağını bildirdi.

Gazze'de sadece hafta sonunda İsrail'in 11 kişiyi öldürmesinin sorulması üzerine El Anouni, taraflara barış planı ve ateşkesi uygulama çağrısında bulundu.