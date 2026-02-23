AB, Gazze Barış Sürecine Katılmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Gazze Barış Sürecine Katılmak İstiyor

23.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Filistinli polislerin eğitimi için İsrail'in onayına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediklerini belirterek, Filistinli polislerin eğitimi konusunda İsrail'in onayına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini görüşeceklerine ancak bu konuda mutabakat bulunmadığına dikkati çeken Kallas, "Biz gerekli baskıyı sürdüreceğiz." dedi.

Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, AB'nin masada olmamasına değinerek, "Kimin Rusya ile konuştuğundan daha önemli olan Rusya'nın ne taviz vereceğini görmek." ifadesini kullandı.

Gazze barış süreci

AB'nin, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediğini vurgulayan Kallas, AB'nin Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) bu bağlamda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Kallas, Hamas'ın silahsızlandırılması için Filistin polisine ihtiyaç olduğunu ve bu çerçevede EUPOL COPPS'un fayda sağlayabileceğini belirterek, "Ürdün ve Mısır tarafıyla anlaşmalarımız var ancak İsrail'in de onayına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İran

İran'daki gelişmeler hakkında da konuşan Kallas, "Bu bölgede yeni bir savaşa ihtiyacımız yok." açıklamasını yaptı.

Bölgede mevcut durumun fazlasıyla gergin olduğuna işaret eden Kallas, diplomatik çözüm gerektiğini ve AB'nin de buna katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kallas, "İran'ın en zayıf halinde olduğu bir gerçek ancak bu süreci diplomatik çözüm için kullanmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Gazze Barış Sürecine Katılmak İstiyor - Son Dakika

Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:22:21. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Gazze Barış Sürecine Katılmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.