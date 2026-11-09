AB, Gazze'de sel ve kış koşullarında İsrail'e sınır kapılarını açma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB, Gazze'de sel ve kış koşullarında İsrail'e sınır kapılarını açma çağrısı yaptı

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AB, Gazze'de sel ve kış koşullarının ağırlaştığını belirterek İsrail'e yardımların hızlı ve engelsiz ulaşması çağrısını yineledi. Eva Hrncirova, sınır kapılarının açık olmamasının krizi derinleştirdiğini, halkın yaklaşık yüzde 60'ının kritik koşullarda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de koşulların çok ağır olduğunu belirterek, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların hızlı, güvenli ve engelsiz erişimini sağlaması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin, "Gazze'de ağırlaşan kış koşulları bağlamında yardımı kısıtlamaya devam eden İsrail'e mesajınız nedir?" sorusunu yanıtladı.

Gazze'deki durumun farkında olduklarını ve koşulların çok ağır olduğunu kaydeden Hrncirova, "Burada birçok kez dile getirdiğimiz gibi insani yardımların Gazze'ye tam erişiminin sağlanması gerektiğini İsrail hükümetine her fırsatta ve her düzeyde vurguluyoruz. Ancak mevcut durum bu yönde ilerlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm sınır kapılarının açık olmaması krizi derinleştiriyor"

Hrncirova, koşulların sıklıkla değiştiğine işaret ederek, insani yardımların ulaştırılması için tüm sınır kapılarının açık olmadığına dikkati çekti.

Bu durumun krizi daha da derinleştirdiğinin altını çizen Hrncirova, "Gazze'deki insanların yaşanan sel felaketleri nedeniyle acil yardıma ihtiyacı var. Kış koşullarına hazırlık kapsamında sağlanması gereken yardımlar, yalnızca şiddetli yağış ve sellerle mücadele açısından değil, aynı zamanda zaten son derece zor koşullarda yaşayan ailelerin daha fazla hastalığa maruz kalmasını önlemek açısından da büyük önem taşıyor." mesajını verdi.

Eva Hrncirova, bu koşullarda haşerelerin ve zararlıların çoğalması gibi sorunların da daha sık yaşandığını belirterek, Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğunun barınma yardımına ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Hızlı, güvenli ve engelsiz yardım erişimi sağlanmalı"

Halkın yaklaşık yüzde 60'ının bu açıdan kritik koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Hrncirova, AB'nin Filistin halkına en fazla insani yardım sağlayan donör konumunda olduğunu dile getirdi.

Hrncirova, AB'nin Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik insani yardım kapsamında yaklaşık 700 milyon avro kaynak tahsis ettiğini ve 90 insani yardım hava köprüsü operasyonu düzenlediğini aktardı.

Bu hayati öneme sahip yardımları ortaklarla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için Gazze'ye tam erişim sağlanması gerektiğinin altını çizen Hrncirova, "Bu nedenle, Gazze halkının çektiği acıları hafifletebilmek için bölgeye hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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