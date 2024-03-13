AB, Gazze'ye yardım taşıma girişimi kapsamında GKRY'ye lojistik ekibi gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye gemiyle insani yardım taşıma girişimi kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) lojistik ekibi gönderdiklerini duyurdu.
AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında gazetecilerin Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla yardım götürme girişiminde yeni bir gelişme olup olmadığı sorusunu yanıtladı.
Ujvari, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması dahilinde GKRY'ye üç sivil koruma uzmanı, bir irtibat görevlisi ve bir ulaştırma uzmanı görevlendirdiğini, bu ekibin devam eden çalışmaların lojistik yönüne yardımcı olacağını söyledi.
AB'nin doğal afetlerle mücadele mekanizması Gazze için devrede
AB'nin Gazze'ye yardımlar için Sivil Koruma Mekanizması'nı aktive ettiğini anımsatan Ujvari, bu çerçevede GKRY'nin barınak, uyku tulumu, Mısır'ın tıbbi cihaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün tıbbi uzman ve malzeme, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin deniz suyundan içme suyu elde edilmesinde kullanılan ters ozmoz sistemleri taleplerinin karşılandığını kaydetti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün AB'nin aslen doğal afetler için kullanılan Sivil Koruma Mekanizması'nın Gazze'ye yardımlar için aktive edildiğini duyurmuş, tüm üye ülkeleri imkanları dahilinde katkıda bulunmaya davet etmişti.
Katar da dahil oldu
Von der Leyen bugün X'ten yaptığı açıklamada da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu ülkenin Gazze'ye Kıbrıs Adası üzerinden deniz koridoru girişimine katılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
AB, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığındaki girişim çerçevesinde gıda malzemesi taşıyan ilk gemi, dün Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Geminin Gazze açıklarına iki gün içinde ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.
Von der Leyen, ABD'nin gemilerin yükünü indirmesi için Gazze'de askeri liman kurma çalışması tamamlanana kadar insani yardımların daha küçük gemilerle taşınacağını söylemişti.
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