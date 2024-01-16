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AB, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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AB, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurdu. AB Konseyi, Sinvar'ın AB'nin 'terörist' listesine dahil edildiğini ve bu kararın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle alındığını belirtti. Sinvar'ın AB ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulacağı açıklandı.

AB, Hamas\'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar\'a yaptırım uygulayacak
16.01.2024 - 16:27,
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Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Sinvar'ın AB'nin "terörist" listesine dahil edildiği, bu kararın Hamas'ın oluşturduğu tehdit ve 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Sinvar'ın AB ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulacağı aktarılan açıklamada, Sinvar'ın Avrupa'da herhangi bir mal varlığı olup olmadığı bilgisi verilmedi.

Söz konusu yaptırımın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: AA
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