AB Hantavirüs Vakaları İçin Hava Ambulansı Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Hantavirüs Vakaları İçin Hava Ambulansı Gönderiyor

10.05.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, hantavirüs tespit edilen gemiden yolcuları tahliye etmek için Norveç'ten hava ambulansı talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İspanya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı talep üzerine bir hava ambulansının Norveç'ten hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinin ulaştığı Tenerife kentine gideceğini açıkladı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hantavirüs vakaları tespit edilen yolcu gemisinden tahliyeleri desteklemek ve daha fazla yardım sağlamak için AB üyesi ülkeler ve ortaklarla yakın koordinasyonu sürdürdüklerini belirtti.

İspanya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı talebin ardından Norveç'ten bir hava ambulansının Tenerife'ye gideceğini bildiren Lahbib, sahada koordinasyonu desteklemek üzere bir AB irtibat görevlisinin bulunduğunu, Birliğin ek kapasitelerinin de hazırda bekletildiğini kaydetti.

Arjantin'den yola çıkan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından konu dünya gündeminde yer almaya başlamıştı.

23 farklı ulustan 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, bu sabah Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'na ulaşmıştı.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Hantavirüs Vakaları İçin Hava Ambulansı Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:39:54. #7.12#
SON DAKİKA: AB Hantavirüs Vakaları İçin Hava Ambulansı Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.