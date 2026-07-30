AB ile İsrail Arasında Veri Anlaşmazlığı - Son Dakika
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AB ile İsrail Arasında Veri Anlaşmazlığı

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AB Hukuk Servisi, Europol ile İsrail arasındaki veri paylaşımını eleştirdi, müzakereler devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Hukuk Servisinin bir hukuki görüşünde, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile İsrail arasında kişisel veri paylaşımını öngören taslak anlaşmanın mevcut haliyle AB'nin uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verilmesine rağmen AB Komisyonunun İsrailli yetkililerle anlaşmaya ilişkin temaslarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

EUobserver'ın Statewatch ile yayımladığı habere göre, AB Konseyi Hukuk Servisinin, AB Komisyonunun Europol ile İsrail arasında müzakerelerini yürüttüğü anlaşma taslağına ilişkin hazırladığı hukuki görüşte, anlaşmanın sakıncalarına dikkat çekildi.

Süreç çerçevesinde ilk olarak AB Komisyonu, Europol ile İsrail arasında kişisel veri paylaşımına imkan tanıyacak bir uluslararası anlaşma taslağı hazırlayarak müzakere etti.

Taslak metin, onay süreci kapsamında AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konseyin değerlendirmesine sunuldu.

Bunun ardından, AB Konseyi Hukuk Servisi, 29 Kasım 2022 tarihli ve "EU Restricted" gizlilik derecesiyle hazırladığı hukuki görüşünde, taslak anlaşmanın bazı hükümlerinin uluslararası hukuk ve AB hukuku açısından ciddi sakıncalar taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Sızdırılan görüşte, özellikle anlaşmanın, Europol'den İsrail makamlarına aktarılacak kişisel verilerin işgal altındaki Filistin topraklarında belirli koşullarda kullanılmasına imkan tanıyabilecek bir istisna içerdiği ve bu düzenlemenin kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Hukuk Servisinin değerlendirmesinde, söz konusu hükmün Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı, AB Adalet Divanının yerleşik içtihadı ve AB'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmayabileceği görüşüne yer verildi.

Bu çerçevede üye ülkelerin ifade ettiği hukuki çekinceler nedeniyle İsrail-Europol anlaşmasına ilişkin onay süreci 2022 sonunda tıkandı.

Ancak AB Komisyonunun Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG HOME) yetkililerinin, anlaşmanın geleceğine ilişkin İsrailli yetkililerle teknik temaslarını Ocak 2026'ya kadar sürdürdüğü ortaya çıktı.

İsrail ile Europol arasında halen yürürlükte bulunan 2018 tarihli çalışma düzenlemesi yalnızca stratejik bilgi paylaşımına imkan tanırken kişisel verilerin aktarılmasına izin vermiyor.

Kişisel veri paylaşımını mümkün kılacak yeni anlaşmanın müzakereleri 2022'de tamamlanmış olsa da üye ülkelerin itirazları nedeniyle anlaşma bugüne kadar onaylanmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ile İsrail Arasında Veri Anlaşmazlığı - Son Dakika

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