AB, İnsani Yardım Reformunu Duyurdu

27.05.2026 14:13
AB, küresel krizler nedeniyle insani yardım sistemini güçlendirmek için yeni reform planı açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), artan küresel krizler ve finansman yetersizlikleri karşısında insani yardım sistemini güçlendirmek amacıyla yeni bir reform planı açıkladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada "ilkeli insani yardımın" ihtiyaç sahiplerine daha etkin şekilde ulaştırılmasını hedefleyen reformların kabul edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dünya genelinde yaklaşık 239 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, mevcut finansmanın ise küresel ihtiyaçların yarısından daha azını karşıladığı belirtildi.

Yeni girişim "koruma, performans ve ortaklık" olmak üzere üç temel sütun üzerine kuruldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ihtiyaç sahiplerinin ve zor koşullarda görev yapan yardım çalışanlarının "onurunu savunmaya" devam edeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu paketle hayat kurtaran yardımların en zorlu koşullarda bile daha verimli şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda yardıma bağımlılığı azaltmak için dayanıklılık kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Planın "koruma" başlığı kapsamında AB'nin insani diplomasi faaliyetlerini artırması, uluslararası ortaklarla koordinasyonu güçlendirmesi ve yardım çalışanlarının güvenliğini artıracak önlemleri genişletmesi öngörülüyor. Ayrıca yerel aktörler ile toplulukların yardım ulaştırmadaki rolünün artırılması hedefleniyor.

"Performans" başlığı ise insani yardım tedarik zincirlerinin reforme edilmesine ve nakit yardımı, çok yıllı finansman, ortak fonlar ve önleyici müdahale gibi etkin finansman araçlarının yaygınlaştırılmasına odaklanıyor. Komisyon, insani ihtiyaçlara ilişkin veri paylaşımının geliştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

"Ortaklık" başlığı altında ise özellikle kırılgan bölgelerde dayanıklılığı artırmak ve uzun vadeli yardım bağımlılığını azaltmak amacıyla uluslararası finans kuruluşları, özel sektör ve hayır kuruluşlarıyla işbirliğinin derinleştirilmesi planlanıyor.

AB, Gazze'de devam eden saldırılar ve ağır insani kriz karşısında yeterince etkili adım atmamakla suçlanırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve uluslararası yardım örgütü AB'yi çifte standart uygulamakla eleştiriyor.

Özellikle insani yardım çalışanlarının korunması ve yardımların kesintisiz ulaştırılması konusunda açıklamalar yapan AB kurumları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yardım konvoylarının hedef alınması ve yardım girişlerinin uzun süre kısıtlanması karşısında daha sert tutum almaya çağrılıyor.

Kaynak: AA

