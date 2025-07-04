AB, İran'ın Nükleer Programını Eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İran'ın nükleer programında "güvenilir sivil amaç" olmadığını söyledi.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, AB'nin İran'ın nükleer programı politikası hakkındaki soruları yanıtladı.

İran'ın nükleer programının "güvenilir" sivil kullanım amacı olmadığını kaydeden El Anouni, Tahran'ı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini "tam olarak yerine getirmeye" davet etti.

El Anouni, AB'nin İran'ın nükleer silah geliştirmesine karşı olduğunu yineleyerek bu konuda kalıcı çözüm bulunması için her türlü diplomatik çabaya katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Ayrıca El Anouni, İran'ın işbirliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Başkanı Rafael Grossi'ye destek verdiklerini belirtti.

İran, Grossi'yi İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış, bundan sonra Grossi'nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İran Meclisi, 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını oylayarak kabul etmişti. Meclisten çıkarılan yasaları onay makamı Anayasayı Koruyucular Konseyi de 26 Haziran'da Meclis'te kabul edilen yasayı onaylamıştı.

UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla 2 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.