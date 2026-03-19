AB: İran Savaşı'na Katılma İsteği Yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hedeflerinin net olmadığını ve güç kullanımının meşru sayıldığı şartları yerine getirmediğini belirterek, "Şu aşamada AB üyesi ülkelerin bu savaşa dahil olma yönünde bir isteği bulunmuyor." dedi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Zirvenin ana gündem maddelerinin Orta Doğu ve Ukrayna olacağını aktaran Kallas, "AB olarak hepimiz için önemli olan, bu savaşın sona erdiğini görmek. Orta Doğu'da yarattığı kaosu açıkça görüyoruz, ancak bunun yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayıp dünyanın geri kalanı üzerinde de ciddi etkileri olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanlarıyla 16 Mart'ta Aspides misyonunun Hürmüz Boğazı'na genişletilip genişletilmeyeceği konusunu ele aldıklarını anımsatan Kallas, bakanların bu konuda istekli olmadığını hatırlattı.

Kallas, şöyle devam etti:

"Bakanlar, bu süreçte kendilerine danışılmadığını ifade etti. Hatta bazıları, tarafları bu savaşı başlatmamaya ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca savaşın hedeflerinin ne olduğu da net değil. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında ise güç kullanımının meşru sayıldığı iki durum bulunuyor: biri meşru müdafaa, diğeri ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı. Mevcut durumda bu iki şarttan hiçbiri sağlanmış değil. Bu nedenle şu aşamada AB üyesi ülkelerin bu savaşa dahil olma yönünde bir isteği bulunmuyor."

İran'ın Katar'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının bölgede istikrarsızlığı artırdığını da kaydeden Kallas, bu durumun çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığını dile getirdi.

Kallas, daha fazla gerginlik yerine çıkış yolu aranması gerektiğinin altını çizerek, bu çerçevede İran'la diplomatik temas kurduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın işbirliği içinde Hürmüz Boğazı üzerinden gemilerin güvenli geçişinin sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kallas, "Mevcut güvenlik riski nedeniyle petrol, doğal gaz ve gübre taşımacılığının aksaması özellikle Asya ve Afrika açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Macaristan iyi niyetli davranmıyor"

Ukrayna konusunun da önemine değinen Kallas, aralık ayında liderler tarafından kararlaştırılan mali destek paketine Macaristan'ın vetosunun sürdüğünü anımsattı.

Orta Doğu'daki savaşın Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olduğunu ve bu durumdan Rusya'nın fayda sağladığını dile getiren Kallas, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın çözüm bulmak için yoğun çaba harcadığının altını çizdi.

Kallas, alternatif seçenekler de bulunduğuna ve Macaristan'ın iyi niyetli davranmadığına işaret ederek, "Sanırım insanlar seçim dönemlerinde çok mantıklı davranmıyor." şeklinde konuştu.