AB-İsrail anlaşmasının askıya alınması için 1 milyondan fazla imza Komisyon'a sunuldu - Son Dakika
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AB-İsrail anlaşmasının askıya alınması için 1 milyondan fazla imza Komisyon'a sunuldu

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AB-İsrail anlaşmasının askıya alınması için 1 milyondan fazla imza Komisyon\'a sunuldu
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Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması için toplanan 1 milyon 117 bin 104 doğrulanmış imza AB Komisyonuna teslim edildi. Komisyonun girişimi inceleyip 6 ay içinde, en geç 12 Mayıs 2027'ye kadar resmi yanıtını açıklaması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep eden Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI) kapsamında toplanan 1 milyondan fazla doğrulanmış imza, AB Komisyonu'na sunuldu.

Filistin için Adalet (Justice for Palestine) girişimi kapsamında yürütülen kampanyanın temsilcileri, imzaların resmi teslimi için Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Temsilciler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sona erdirilmesi talebiyle başlatılan kampanyada 1 milyon imzanın doğrulandığını belirterek, Avrupa genelinde toplanan imzaları AB Komisyonuna sundu.

Burada bir konuşma yapan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, imzaların tesliminin ardından AB Komisyonu'nun yanıt vermesi için 6 ay bulunduğunu kaydetti.

Aubry, "Ancak hepimiz biliyoruz ki yalnızca bir gün, bir hafta ya da bir ay bile Filistin'in tamamında ve Lübnan'da savaş ve Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü soykırım nedeniyle acı çeken insanlar için çok uzun bir süre." dedi.

AB'nin demokrasi kavramına sahip çıkması için imza veren 1 milyondan fazla kişiyi ve dünyanın dört bir yanında tek bir talepte bulunan milyonlarca insanı dinlemesi gerektiğini kaydeden Aubry, bu kişilerin Filistin için adalet istediğinin altını çizdi.

Aubry, "Her bir Filistinli baskıdan ve soykırımdan kurtulup özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. AB Komisyonuna sesleniyoruz: Peşinizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Komisyon 2027 Mayıs'a kadar resmi yanıtını sunacak

AB Komisyonu ise yaptığı yazılı açıklamada, "ECI kapsamında başlatılan ve İsrail'in insan hakları ihlalleri nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep eden girişim, bugün temsilcileri tarafından AB Komisyonuna sunuldu." bilgisini verdi.

Kasım 2025'te kayda alınmasının ardından girişimin AB vatandaşlarından 1 milyon 117 bin 104 doğrulanmış destek beyanı topladığı aktarılan açıklamada, girişimin 12 AB üyesi ülkesinde gerekli destek eşiğine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Böylece girişim, AB Komisyonu tarafından incelenecek 15'inci geçerli vatandaş girişimi oldu. ECI Tüzüğü uyarınca, en az 1 milyon onaylanmış destek beyanı toplayan geçerli bir girişimin Avrupa Birliği Komisyonuna sunulmasının ardından Komisyonun inceleme sürecini başlatması ve 6 ay içinde yanıt vermesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

AB Komisyonu'nun atmayı planladığı adımları veya herhangi bir adım atmayacaksa bunun gerekçelerini açıklayan resmi yanıtını 12 Mayıs 2027'ye kadar sunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Komisyonun, gelecek haftalarda girişimin temsilcileriyle bir araya gelerek girişimi ayrıntılı şekilde ele alacağı bildirildi.

Açıklamada, bunun ardından AP tarafından konuyla ilgili halka açık bir oturum düzenleneceği duyuruldu.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

AB ile İsrail arasında Tel Aviv yönetimine ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan tepkilerin merkezinde yer alıyor.

AB yönetimi, uzun süre kamuoyundan yükselen askıya alma çağrılarına yanıt vermezken AB Komisyonunun geçen yıl başlattığı incelemede İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği belirlendi.

İzleyen süreçte gündeme gelen sınırlı yaptırım seçenekleri ise ateşkes süreci gerekçe gösterilerek hayata geçirilmedi.

Söz konusu ECI, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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