AB İsrail'e Yaptırım Gündeminde

Avrupa Birliği (AB), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımların gündemde olduğunu ancak üye ülkeler arasında oy birliği olmadığı için karar alınamadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddete ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

AB'nin bu konuda uzun süredir oldukça net bir tutumu bulunduğuna işaret eden Al Anouni, "İsrail'in Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı adımlarını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün de İsrail'in bu adımlarının hukuka aykırı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Al Anouni, "İsrail hükümetine bu kararları geri alması, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması ve işgal altındaki topraklardaki Filistinli nüfusu koruması çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda yerleşimlerin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Anouni, "yerleşimci şiddetini" güçlü şekilde kınadıklarını ve kınamaya devam edeceklerinin altını çizerek "Bildiğiniz üzere yaptırımlar konusunda oy birliği esastır. Şu anda aşırılık yanlısı yerleşimcilere yönelik ek yaptırımların kabulü için 26 üye devlet destek vermektedir. Ancak bunun hayata geçebilmesi için 27'de 27 oy, yani oy birliği gerekmektedir." diye konuştu.