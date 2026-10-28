AB, İsrail halkını seçimler nedeniyle tebrik etti ve yeni hükümetle işbirliği istedi

Avrupa Birliği (AB), İsrail halkını seçimler dolayısıyla tebrik ederek kurulacak hükümetle ikili işbirliğini ilerletmek ve bölgesel barış için çalışmak istediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, İsrail'de dün yapılan seçimlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail halkı, yüksek katılımla gerçekleşen ve ülkenin "canlı demokrasisini" yansıtan seçimler dolayısıyla tebrik edildi.

AB'nin yaklaşımının, ikili işbirliğini ilerletmek, endişe kaynağı olan tüm konuları ele almak ve bölgesel istikrar, güvenlik ile adil ve kalıcı barış için birlikte çalışmak amacıyla samimi ve açık bir diyaloğa dayandığı belirtildi.

Açıklamada, "AB, köklü ilişkilerimiz, demokratik ilkelere ve ortak değerlere bağlılığımız temelinde yeni hükümetle çalışmayı ve halklar arasındaki temasları daha da geliştirmeyi dört gözle beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 84,5'inin sayıldığı aşamada, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ile Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadığı görülmüştü.