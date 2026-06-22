AB İsrail ile Diyaloğu Sürdürecek - Son Dakika
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AB İsrail ile Diyaloğu Sürdürecek

22.06.2026 14:56
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AB, İsrail'in ilişkileri kesmesine rağmen, diyalog ve angajmanı sürdürme kararlılığında.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından İsrail'le "diyalog ve angajman"ın sürdürülmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında Komisyonun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın İsrail'i ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Kallas'la ilişkileri kestiği hatırlatılarak, Suica'nın bu ülkeye ziyaretinde Herzog ve Saar ile görüşmesinin ne kadar uygun olduğu sorulan Lammert, "bu ziyaretin çok daha önceden planlandığını" söyledi.

Suica'nın AB'nin muhataplarına "bölgesel çatışmaya" ilişkin Birliğin tutumunu, Filistin'deki yeniden imar çalışmalarına yönelik desteğini ve işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin görüşlerini ileteceğini bildiren Lammert, şunları söyledi:

"Bu, her zaman dile getirdiğimiz ve dile getirmeyi sürdüreceğimiz bir husustur. Tüm ortaklarımızla saygıya dayalı ve yapıcı diyalog ile temasların sürdürülmesi önem taşımaktadır. Görüş ayrılıklarının bulunduğu dönemlerde ise bu tür bir angajman daha da büyük önem kazanmaktadır."

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın Dış İlişkiler Servisinin ziyaret konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin ise Lammert, ziyaretten haberdar olduklarını ve kendileriyle koordine edildiğini kaydetti.

Apartheid benzetmesi ve Saar'ın tepkisi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, 20-22 Mayıs'ta Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Kallas ve liderlik ettiği AB Dış İlişkiler Servisi ise haberleri teyit etmemişti.

Kallas'ın açıklamalarının AB'nin resmi pozisyonunu yansıtmadığını savunan bazı Avrupalı diplomatlar, Birlik adına konuşan bir yetkilinin bu tür ifadeler kullanmasının sorun oluşturduğunu belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, söz konusu haberlere değinerek Kallas'ın bir süredir İsrail'e karşı "taraflı ve takıntılı şekilde hareket ettiğini" ileri sürmüştü.

Bu benzetmeye tepki gösteren Avrupalı yetkililere ise teşekkür eden Saar, "İsrail Dışişleri Bakanı olarak, bu iftiradan geri adım atana kadar Bayan Kallas ile tüm ilişkileri kesmekten başka çarem kalmamıştır. Ben de öyle yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kallas ise "Diyaloğumuza ve etkileşimimize değer veriyorum ve bu ruhu saygılı ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. AB, İsrail ile her zaman yapıcı bir ilişkiye bağlıdır." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB İsrail ile Diyaloğu Sürdürecek - Son Dakika

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