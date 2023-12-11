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AB: İsrail'in Doğu Kudüs projeleri kutsal mekanları tehdit ediyor - Son Dakika
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AB: İsrail'in Doğu Kudüs projeleri kutsal mekanları tehdit ediyor

AB Filistin Temsilciliği, İsrail'in Doğu Kudüs'te planladığı projelerin bölgedeki kutsal mekanları kalıcı olarak değiştirme ve dini dengeyi sarsma tehdidi taşıdığını bildirdi. İsrail yönetimi ise Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararı almıştı.

AB: İsrail\'in Doğu Kudüs projeleri kutsal mekanları tehdit ediyor
11.12.2023 - 20:39,
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Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te planladığı projelerin bölgedeki çok sayıda kutsal mekanın karakterini kalıcı olarak değiştirme ve yerleşik dini dengeyi sarsma tehdidi taşıdığını bildirdi.

Kudüs ve Ramallah'taki AB Filistin Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde yapmayı planladığı projeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, temsilciliğin, Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde bulunan çeşitli kiliselerin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilerek, bu bölgenin Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların çok sayıda kutsal mekanına ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

Planlanan projeler arasında Zeytin Dağı bölgesindeki Ulusal Park'ın genişletilmesi ve Doğu Kudüs'ün tarihi merkezinde bir teleferik inşa edilmesinin yer aldığı bildirilen açıklamada, bunların, çok sayıda kutsal mekanın karakterini kalıcı olarak değiştirme ve yerleşik dini dengeyi sarsma tehdidi taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu planların hayata geçirilmesi kutsal mekanlar, hac yolları ve Kudüs'teki toplulukların yaşayabilirliği üzerinde zararlı etki yaratabilir. Bu durum Kudüs'ün özel statüsüne ve Kudüs'te üç semavi dinin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik ciddi bir tehdit oluşturacaktır. AB, Hristiyan kutsal mekanları da dahil olmak üzere statükonun korunması çağrısında bulunuyor. Kudüs'ün ve Eski Şehrin özel statüsü ve karakteri, kutsal mekanlarının dokunulmazlığı ve tüm topluluklarının yaşayabilirliği korunmalı ve bunlara herkes tarafından saygı gösterilmelidir."

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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