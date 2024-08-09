AB, İsrail'in Norveç'in Filistin temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesini kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal eden İsrail'e tepki göstererek, bu adımı şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Yüksek Temsilci Borrell'in, kararın ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Söz konusu kararın "Oslo Anlaşmalarının ruhuna aykırı olduğu" belirtilen açıklamada, "Filistin Yönetimi ile normal ilişkileri ve işbirliğini orantısız şekilde bozan bu haksız kararı şiddetle kınıyorum." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Borrell'in talimatı doğrultusunda Tel Aviv'deki AB Delegasyonu Başkanının, konuya ilişkin Birliğin tavrını İsrail hükümetine ilettiği aktarılarak, "Bu mesele İsrail ve Norveç arasındaki ikili bir mesele olmayıp, Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışan herkesi ilgilendiren bir meseledir." değerlendirmesi yapıldı.

Norveç'in Orta Doğu'daki barış süreci ve Filistin halkına destek sağlanması konularında önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Norveç ile "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulandı.

İsrail, dün, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkileyen "aşırı bir eylem" olduğunu belirtmiş ve bu adımın sonuçları olacağını bildirmişti.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.