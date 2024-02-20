AB, Kızıldeniz ve Körfez\'de Donanma Görevi Başlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 19 Şubat 2024 ve arşiv

1. Avrupa Birliği Konseyi Europa binasından çeşitli görüntüler

2. Bazı AB ülkelerinin donanmalarından çeşitli görüntüler (arşiv)

Avrupa Birliği (AB) kendi ticari ve güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla Kızıldeniz ve Körfez bölgelerine donanma görevi başlattığını duyurdu.

AB Konseyi Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Yunancada "zırh" anlamına gelen "ASPIDES" kod adlı görevin "Kızıldeniz ve Körfez'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi ve korumayı" amaçladığını belirtti.

Konsey, görevin Ekim 2023'ten bu yana uluslararası ticaret gemilerine yönelik Husi saldırılarının yaşandığı bölgede AB donanmasının mevcudiyetini sağlayacağını belirtti. Görev karargahı ise Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunacak.

Açıklamada, " Operasyon, savunma yetkileri kapsamında denizdeki durum hakkında farkındalık sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve onları denizdeki olası çok alanlı saldırılara karşı koruyacak" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Operasyon, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'nın ana deniz iletişim hatları boyunca ve Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'nin uluslararası sularında faal olacak" denildi.

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığı rotası değiştirildiği için Asya ile Avrupa arasındaki sevkiyat süreleri 10-15 gün arttı. Sevkiyat maliyetleriyse yaklaşık yüzde 400 yükseldi" demişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor. (XHTV)