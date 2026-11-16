AB Komisyonu, 5 ülkenin Ruanda'da ortak geri gönderme merkezi girişimini olumlu buldu

Avrupa Birliği (AB), 5 üye ülkenin Ruanda'da ortak bir geri gönderme merkezi kurma girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın bugün açıklamayı planladığı geri gönderme merkezi kurma girişimine ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu 5 ülkenin geri gönderme merkezine ilişkin hazırlık çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Lammert, "Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lammert, insan haklarına saygının güvence altına alınması ve bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapılması da dahil olmak üzere hazırlık çalışmalarının titizlikle yürütülmesini önemsediklerini kaydetti.

Geri gönderme sisteminin daha etkili hale getirilmesinin AB Komisyonunun öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Lammert, AB'nin geri göndermelere ilişkin yeni düzenlemesinin üye ülkelere geri gönderme merkezleri kurma imkanı tanıdığını anımsattı.

Lammert, "Bu yenilikçi yaklaşım, AB ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde düzensiz göçle mücadeleye ve geri göndermelerin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Geri gönderme merkezlerinin finansmanının ilke olarak üye ülkelerin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Lammert, "Bununla birlikte, AB'nin tamamlayıcı tedbirlere destek sağlama imkanı da söz konusu. Bu desteğin sağlanıp sağlanamayacağını, ilgili üye ülkelerden gelecek somut talepler doğrultusunda ve her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirerek ele almamız gerekecek." bilgisini verdi.

Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın, AB'de iltica başvuruları kesin olarak reddedilen ve ülkede kalmak için başvurabilecekleri hukuki yolları tüketen kişilerin gönderilmesi amacıyla Ruanda'da ortak bir geri gönderme merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmayı bugün açıklaması bekleniyor.