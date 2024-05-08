AB Komisyonu Başkanı: Avrupa, Çin\'den sübvansiyonlu elektrikli otomobil ithalatına karşı sert bir tutum izlemeli

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Çin'den sübvansiyonlu elektrikli otomobil ithalatına yönelik sert bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Berlin'de düzenlenen 36. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Çin'den gelen elektrikli otomobil bolluğuna karşı kendini koruması gerektiğini belirtti.

AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin adil olması ve dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini anlatan von der Leyen, "Adil rekabet iyidir. Hoşumuza gitmeyen şey ise Çin'in pazarımızı büyük ölçüde sübvanse edilmiş elektrikli araçlarla doldurmasıdır. Bununla mücadele etmeli ve sektörümüzü korumalıyız." diye konuştu.

AB, Ekim 2023'te Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobillerin "piyasayı bozduğunu" gerekçe göstererek soruşturma başlatmıştı.

AB, Çin'i Birlik için müzakere ortağı olmakla beraber ekonomik ve sistemik bir rakip olarak görüyor. İhracat ağırlıklı ekonomilere sahip olan Birlik, yıllardır Çin'in küresel ekonomiye açılmasından en çok yararlananlardan biri konumunda bulunuyordu.

Son zamanlarda, otomobilde son teknolojilerin Çin'den gelmesi ve Pekin'in kıtaya göre daha ucuz üretimi Avrupa'da endişelere neden oluyor.