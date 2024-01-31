AB Komisyonu Başkanı ve Belçika Başbakanı, sosyal diyaloğun önemini vurguladı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da istihdam ve çalışma alanındaki sorunlarla mücadelede hükümetler ve paydaşlar arasında "sosyal diyaloğun" önemini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Belçika Başbakanı de Croo, "Val Duchesse Sosyal Zirve Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Von der Leyen, sosyal diyaloğun Avrupa'nın birliğinde oynadığı "kritik" rol ve farklı paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Ekonomik ve toplumsal küresel değişimlere değinen von der Leyen, hızlı değişimler karşısında Avrupa'nın rekabet gücünü koruması gerektiğinin altını çizerek ABD, Çin ve Körfez ülkelerinin temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları hatırlattı.

Von der Leyen, AB ekonomisi için rekabetçiliği korumak ve kapsayıcılığı sağlamak olarak iki hedef belirlendiğinin ve hiçbir AB ülkesinin "geride kalmayacağının" altını çizdi.

AB Komisyonunun yakında işgücü ve iş yetkinliğindeki eksiklikler hakkında eylem planı sunma hazırlığında olduğunu duyuran Von der Leyen, toplantı kapsamında imzalanan deklarasyonun "AB ülkelerinin çağın sorunlarıyla birlikte mücadele etmesi için sosyal diyaloğu güçlendirerek birlikte çalışmalarını sağlamayı" amaçladığını belirtti.

"Avrupa'da vasıflı işçiye talep var"

Belçika Başbakanı de Croo da Avrupa tek pazarının AB'de refah, rekabetçilik, büyüme ve güvenliğin temelini oluşturduğunu ifade ederek "Tek pazarda yer alan 440 milyon kişi yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bizler ortağız ve bizi biz yapan bu şey, dünya sahnesinde söz sahibi olmamızı sağlıyor." dedi.

Avrupa tek pazarının başarısına rağmen iklim krizi gibi 21. yüzyılın sorunları ve jeopolitik krizlerin yarattığı zorluklara değinen de Croo, jeopolitiğin artan önemini ve küresel serbest ticarette yaşanan değişimlerin hafife alınamayacağını kaydetti.

De Croo, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin işverenler ve çalışanlar için hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğunu belirterek bu zorluklarla mücadele edilmemesi halinde yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'da vasıflı işçiye yönelik "eşi benzeri görülmemiş" bir talep olduğunu söyleyen de Croo, AB'nin ortak geleceğinin herkes için yeni fırsatlar yaratması, gerekli güvenliği sağlaması ve herkesin yararına olması gerektiğini dile getirdi.

De Croo, sosyal istikrarı demokratik toplumların temel taşı olarak tanımlayarak hükümetler ve paydaşlar arasındaki sosyal diyaloğun bu istikrarın korunmasındaki önemli rolünün altını çizdi.