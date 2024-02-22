AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İsveç ile savunma sanayisi stratejilerini görüşecek

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesinde, İsveç ile Avrupa'nın savunma sanayisini geliştirme stratejilerine yönelik görüş alışverişi yapılacağını kaydetti.

Von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsveç Başbakanı Kristersson ile toplantı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında, yapılacak ikili görüşmelerde Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme konusunun konuşulacağını ifade etti.

Görüş alışverişinin Komisyon'un ilerleyen günlerde hazırlayacağı savunma sanayi stratejisi öncesinde yapılacak olmasının önemine değinen von der Leyen, "Bizim için şu çok açık: Transatlantik kalmaya devam ediyoruz ancak daha Avrupalı oluyoruz. Görüşleriniz savunma sanayi stratejimize ilgi çekici bir katkı sunacak çünkü İsveç'in çok güçlü bir savunma sanayi tabanına sahip olduğunu biliyorum. Ayrıca, NATO üyeliği yolundasınız." dedi.

Von der Leyen, İsveç'in geçen hafta Ukrayna'ya 710 milyon avro değerinde askeri destek paketi açıkladığını hatırlatarak, ülkenin, savaşın başından bu yana Ukrayna'yı desteklediğine işaret etti.

İklim değişikliğiyle ortak mücadelenin de masaya yatırılacak konulardan biri olacağını belirten von der Leyen, "İklim hedeflerimizi 27 üye ülkenin tamamında yasalarla belirledik. Dolayısıyla soru 'Ne' değil, 'Oraya nasıl ulaşacağız'dır." ifadesini kullandı.

Kristersson, AB temasları kapsamında ayrıca Konsey Başkanı Charles Michel ile de görüştü.