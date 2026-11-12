AB Komisyonu üyesi Albuquerque Rusya rafinerilerine ve gölge filoya yaptırım bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, 16 Haziran'da AB dışişleri bakanlarının Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosu ekosistemine yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye hazırlandığını aktardı.

Brüksel'de devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlara ilişkin oturum düzenlendi.

Albuquerque, burada yaptığı konuşmada, devam eden tüm çabalara rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik herhangi bir irade göstermediğini söyledi.

Cephe hattında ilerleme sağlayamayan Rusya'nın Ukrayna genelinde sivilleri hedef alan geniş çaplı ve sistematik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırdığını belirten Albuquerque, Rusya'nın bu saldırılarla mümkün olduğunca fazla korku yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Albuquerque, "Moskova, Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarını da yoğunlaştırdı ve kararlılığımızı kırmayı umuyor. Ancak bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktı." dedi.

AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkını sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ettiğini aktaran Albuquerque, "Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar yaptırımların sürdürülmesi ve artırılması gerektiği yönündeki ortak anlayışımız sürüyor." diye konuştu.

Albuquerque, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak, yaptırımlardaki boşlukları kapatmak ve yaptırımların aşılmasıyla mücadele etmek için ortaklarla koordinasyon içinde ek önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da artırması ve etkilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mümkün olduğunca ortaklarıyla uyum içinde hareket etmesi gerekeceğini kaydeden Albuquerque, "16 Haziran'da AB dışişleri bakanlarının, Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosu ekosistemine yönelik yeni yaptırımları kabul etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albuquerque, söz konusu yaptırımların Rusya'nın savaşını mümkün kılan ve bundan kazanç sağlayan aktörleri hedef alan bir başka kapsamlı yaptırım turu olacağını bildirdi.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve AB Komisyonunun 22'nci kapsamlı yaptırım paketine ilişkin teklifleri tamamlamak üzere de çalıştığına değinen Albuquerque, "Yaptırımları, Rusya'nın bu savaşı sürdürme kapasitesini sınırlamak, AB önlemlerinin uygulanmasını güçlendirmek, yaptırımların aşılmasına karşı koymak ve uluslararası hukukun ihlallerinin hesabının verilmesini sağlamak amacıyla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yaptırımların uygulanması ve denetlenmesi de önemli"

AB Konseyi adına konuşan İrlanda İleri Eğitim, Araştırma, İnovasyon ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanı Marian Harkin ise kışın Ukrayna için son derece zor geçeceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Harkin, "Bu saldırılar Ukrayna'yı zayıflatmayı, ekonomisini baltalamayı ve halkını tüketmeyi amaçlıyor. Ancak bu saldırılar bizim kararlılığımızı zayıflatmamalı. Rusya'nın bu savaşı sürdürme kapasitesi, savaşı finanse edebilmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Harkin, AB'nin bugüne kadar 21 yaptırım paketi aracılığıyla önemli adımlar attığına işaret ederek "Bu önlemler önemli. Ancak yaptırımların etkisi, aynı zamanda bunların uygulanmasına ve denetlenmesine de bağlı. Rusya, kısıtlamaları aşmak için aracı kuruluşlara, üçüncü ülkelere ve karmaşık ticaret ağlarına başvurmaya devam ediyor. Bu kanalları kullanmayı giderek daha zor ve maliyetli hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımların AB Konseyinde kabul edilmesi için oy birliği gerektiğini anımsatan Harkin, "Rusya'nın birliğimizi zayıflatmak amacıyla hibrit saldırılarını ve dezenformasyon faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemde bu birlik her zamankinden daha önemli." şeklinde mesaj verdi.

Harkin, AB'nin, Rusya saldırganlığını sona erdirene ve kalıcı barışa yönelik anlamlı müzakerelere başlayana kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatmaya devam edeceğini kaydetti.