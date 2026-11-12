AB Komisyonu üyesi Albuquerque Rusya rafinerilerine ve gölge filoya yaptırım bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB Komisyonu üyesi Albuquerque Rusya rafinerilerine ve gölge filoya yaptırım bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Komisyonu Üyesi Albuquerque, 16 Haziran'da AB dışişleri bakanlarının Rusya'nın petrol rafinerileri ve gölge filosu ekosistemine yönelik yeni yaptırımlara onay vermesini bekliyor. Albuquerque, bunun Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, 16 Haziran'da AB dışişleri bakanlarının Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosu ekosistemine yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye hazırlandığını aktardı.

Brüksel'de devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlara ilişkin oturum düzenlendi.

Albuquerque, burada yaptığı konuşmada, devam eden tüm çabalara rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik herhangi bir irade göstermediğini söyledi.

Cephe hattında ilerleme sağlayamayan Rusya'nın Ukrayna genelinde sivilleri hedef alan geniş çaplı ve sistematik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırdığını belirten Albuquerque, Rusya'nın bu saldırılarla mümkün olduğunca fazla korku yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Albuquerque, "Moskova, Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarını da yoğunlaştırdı ve kararlılığımızı kırmayı umuyor. Ancak bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktı." dedi.

AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkını sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ettiğini aktaran Albuquerque, "Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar yaptırımların sürdürülmesi ve artırılması gerektiği yönündeki ortak anlayışımız sürüyor." diye konuştu.

Albuquerque, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak, yaptırımlardaki boşlukları kapatmak ve yaptırımların aşılmasıyla mücadele etmek için ortaklarla koordinasyon içinde ek önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da artırması ve etkilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mümkün olduğunca ortaklarıyla uyum içinde hareket etmesi gerekeceğini kaydeden Albuquerque, "16 Haziran'da AB dışişleri bakanlarının, Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosu ekosistemine yönelik yeni yaptırımları kabul etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albuquerque, söz konusu yaptırımların Rusya'nın savaşını mümkün kılan ve bundan kazanç sağlayan aktörleri hedef alan bir başka kapsamlı yaptırım turu olacağını bildirdi.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve AB Komisyonunun 22'nci kapsamlı yaptırım paketine ilişkin teklifleri tamamlamak üzere de çalıştığına değinen Albuquerque, "Yaptırımları, Rusya'nın bu savaşı sürdürme kapasitesini sınırlamak, AB önlemlerinin uygulanmasını güçlendirmek, yaptırımların aşılmasına karşı koymak ve uluslararası hukukun ihlallerinin hesabının verilmesini sağlamak amacıyla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yaptırımların uygulanması ve denetlenmesi de önemli"

AB Konseyi adına konuşan İrlanda İleri Eğitim, Araştırma, İnovasyon ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanı Marian Harkin ise kışın Ukrayna için son derece zor geçeceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Harkin, "Bu saldırılar Ukrayna'yı zayıflatmayı, ekonomisini baltalamayı ve halkını tüketmeyi amaçlıyor. Ancak bu saldırılar bizim kararlılığımızı zayıflatmamalı. Rusya'nın bu savaşı sürdürme kapasitesi, savaşı finanse edebilmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Harkin, AB'nin bugüne kadar 21 yaptırım paketi aracılığıyla önemli adımlar attığına işaret ederek "Bu önlemler önemli. Ancak yaptırımların etkisi, aynı zamanda bunların uygulanmasına ve denetlenmesine de bağlı. Rusya, kısıtlamaları aşmak için aracı kuruluşlara, üçüncü ülkelere ve karmaşık ticaret ağlarına başvurmaya devam ediyor. Bu kanalları kullanmayı giderek daha zor ve maliyetli hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımların AB Konseyinde kabul edilmesi için oy birliği gerektiğini anımsatan Harkin, "Rusya'nın birliğimizi zayıflatmak amacıyla hibrit saldırılarını ve dezenformasyon faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemde bu birlik her zamankinden daha önemli." şeklinde mesaj verdi.

Harkin, AB'nin, Rusya saldırganlığını sona erdirene ve kalıcı barışa yönelik anlamlı müzakerelere başlayana kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiGüncelEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı Her 5 kadın askerden 2’si mağdur Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:53:32. #.0.3#
SON DAKİKA: AB Komisyonu üyesi Albuquerque Rusya rafinerilerine ve gölge filoya yaptırım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android