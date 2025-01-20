AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib Türkiye\'deki Mültecileri Ziyaret Etti

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, AB'nin insani yardım operasyonları tarafından ortak finanse edilen projeden faydalanan sığınmacılar ile Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği'nin Toplum Merkezi'nde bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Hadja Lahbib, "Burada tüm mültecilere hizmet veriliyor. Tabii ki Türkiye son derece cömert bir biçimde büyük bir kapasiteyle mültecilere ev sahipliği yapıyor. İlk elden buradaki mültecileri görme fırsatım oldu. Sadece Suriye'den değil birçok ülkeden gelen mültecilerle karşılaştım. Gerek Sudan'dan gerek Afganistan'dan olmak üzere birçok ülkeden gelen mültecilerle bir arada olduk. AB'den insani yardım, kriz yönetimi ve eşitlikten sorumlu komisyon üyesi olarak buradayım. Tabii ki yerinde durumu görmek ve buradaki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu ziyareti gerçekleştiriyorum. İlk elden bir değerlendirme yapma fırsatım oldu. Ankara ve Türkiye'de bulunan mültecilerin ihtiyaçlarını ilk elden değerlendirme fırsatım oldu. Onların ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçlarını ne oranda karşılayabileceğimizi görebilmek açısından çok önemliydi bu ziyaret benim için. Buradaki hizmetlerin kalitesi beni son derece etkiledi. Birçok alanda mültecilere yardım ediliyor. Çocuklardan erişkinlere kadar farklı alanlarda hizmetler veriliyor ve hizmetlerin verildiği konular da birbirinden çok farklı. Yine cinsiyete dayalı şiddet konusunda verilen hizmetler olduğu gibi yetişkinlerdeki engelli hastalara verilen hizmetlerde var. Bu engelli hastalara verilen hizmetleri görme fırsatım oldu. Onların tedavileri konusunda da hizmetler ve destekler veriliyor" dedi.

'235 MİLYONLUK YENİ BİR İNSANİ YARDIM PAKETİ İLE GELDİM'

Konuşmanın ardından gazetecilerin soruları cevaplayan Hadja Lahbib, bir gazetecinin, "Suriye'deki mevcut durum ve Ahmet Eş Şara ve Hakan Fidan'la yapılan görüşmelerle ilgili neler düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Tabii ki buraya elim boş gelmedim. Bir insani yardım paketiyle birlikte geldim. Bu yeni bir insani yardım paketi. 235 milyonluk bir paket. Bu hem Suriye'yi hem de komşu ülkeleri kapsayan bir paket. Tabii ki şu anda Suriye'deki durum son derece net ve bir desteğe ihtiyaç var. Ancak çok net bir mesaj veriliyor. Bir kapsayıcı Suriye'ye ihtiyacımız var. Bu tüm Suriye vatandaşlarını kapsayıcı bir Suriye olmalı ve herkesin geri dönüşünü destekleyen, güvenli ve kapsayıcı bir Suriye olmalı. Bu geri dönüşün mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki kapsayıcı bir biçimde herkesin Suriye'ye davet edilmesi gerekiyor. Bu son derece net şekilde verilmesi gereken bir mesaj. Ama aynı zamanda unutulmaması gereken husus da şu; savaş 11 yıl önce başladı. 11 yıldır devam eden büyük bir yıkım var. Devam eden bir şiddet var. Çok korkunç hikayeler var duyduğumuz ve gördüğümüz. Ancak bütün bunları bir kenara bırakırsak hepimizin aynı noktada olması gereken husus kapsayıcı, barış içerisinde, yeni bir Suriye'nin başlangıcının yapılması ve bu noktada devam edilmesi gerektiği hususu. Bunun için de herkes elinden geleni yapmalı. Bununla ilgili çalışmalara devam ediliyor" diye yanıtladı.