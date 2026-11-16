AB Konseyi Başkanı Costa, genişlemeyi en iyi jeopolitik yatırım olarak niteledi - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa, genişlemeyi en iyi jeopolitik yatırım olarak niteledi

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de genişlemenin en iyi jeopolitik yatırım olduğunu belirterek olumlu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu Üyesi Marta Kos da gelecek yıl Karadağ ile katılım anlaşması imzalamayı hedeflediklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, genişlemenin Avrupa'nın barış, güvenlik ve refahı için en iyi jeopolitik yatırım olduğunu belirterek katılım sürecindeki olumlu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Costa ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nun kapanışında konuştu.

Göreve başlamasından bu yana genişlemeyi stratejik öncelik haline getirdiğini belirten Costa, bütün aday ülkeleri birden fazla kez ziyaret ettiğini, sürecin ilerlemesi için liderler, kurumlar ve sivil toplumla yakın çalıştığını ifade etti.

AB'nin uzlaşı ve barış üzerine kurulduğunu vurgulayan Costa, genişlemenin bu hedeflere ulaşılmasında temel rol oynadığını dile getirdi.

Costa, "Genişleme, Avrupa'nın barış, güvenlik, demokrasi, istikrar ve refah için yaptığı en iyi jeopolitik yatırımdır." dedi.

Costa, belirsizliklerin arttığı dünyada genişlemenin Avrupa'yı jeopolitik bir aktör, dayanıklı bir ekonomik güç ve barış için çalışan bir yapı olarak güçlendirdiğinin altını çizdi.

Genişlemenin demokrasi, özgürlük ve işbirliğini seçen milyonlarca Avrupalının beklentilerinin karşılanmasıyla da ilgili olduğunu belirten Costa, aday ülkelerin zorlu reform çabalarının dayanışma ve siyasi kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Costa üyeliğin yalnızca mevzuat ve kurumların uyumlaştırılmasından ibaret olmadığını vurgulayarak, güven inşa edilmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla ve iyi niyetle çözülmesi, güvensizlik ve bölünmelerin yerini işbirliğinin alması gerektiğini kaydetti.

"İvmenin kaybedilmesi ortak geleceğimizi tehlikeye atar"

Genişlemenin faydalarının üyelik gününü beklememesi gerektiğini belirten Costa, aşamalı bütünleşmeyle aday ülkeleri katılım sürecinde de AB'ye yaklaştırdıklarını söyledi.

Komisyonun 2026 genişleme paketinin süreçte olumlu bir ivme bulunduğunu gösterdiğini ifade eden Costa, bütün taraflara bu ilerlemeyi sürdürme çağrısı yaptı.

Costa, "Bu ivmenin kaybedilmesi, vatandaşların beklentilerini zedeler ve ortak geleceğimizi tehlikeye atar." dedi.

Sürecin güvenilirliğinin ve vatandaşlara sunduğu vaadin yol gösterici olması gerektiğini vurgulayan Costa, "Ukrayna, Moldova ve bütün Batı Balkan ülkelerinin geleceğinin AB içinde olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu inancı gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kos'tan gelecek yıl Karadağ ile katılım anlaşması imzalama hedefi

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos da bir yıl sonraki forumda genişleme sürecinde somut sonuçlar görmeyi beklediğini söyledi.

Kos, "Bir yıl sonra yeniden bir araya geldiğimizde Karadağ ile müzakereleri tamamlamış olacağız. Karadağ ile katılım anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Moldova'nın yaklaşık 20 ila 25 faslı kapatmasını, Ukrayna'nın fasıl kapatmaya başlamasını ve Arnavutluk'un 15 fasıl daha kapatmasını beklediğini belirten Kos, Ukrayna ve Moldova'nın hukukun üstünlüğü alanındaki ara kriterleri karşılamasını da hedeflediklerini ifade etti.

Bu yıl açılan ve kapatılan fasılların toplamının 100'e yaklaşabileceğini söyleyen Kos, son 25 yılda böyle bir ilerleme yaşanmadığını kaydetti.

Kos, dönem başkanlığının ve aday ülkelerin çalışmalarına teşekkür ederek, yaklaşan Litvanya dönem başkanlığında da yoğun bir gündem bulunacağını belirtti.

Kaynak: AA
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