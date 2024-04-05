AB Konseyi Başkanı Michel: Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor

Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılarla birlikte yeni bir Yıldırım hikayesi yazacaklarını söyledi. Yeniden seçilen Başkan Yılmaz, Yıldırım için daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını belirtti.