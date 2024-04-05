AB Konseyi Başkanı Michel: Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel: Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'de yaşanan açlık sorununa dikkat çekerek, savaş aracı olarak kullanılan açlığın derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Michel, Gazzeli çocukların ve bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

05.04.2024 16:15
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AB Konseyi Başkanı Michel: "Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor. Gazze'de savaş aracı olan açlık derhal sona erdirilmeli"

Kaynak: AA

Gazze, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel: Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor - Son Dakika

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