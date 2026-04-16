AB, Körfez Ülkeleriyle Ortaklığı Güçlendiriyor

16.04.2026 16:08
Ursula von der Leyen, Körfez ülkeleriyle daha yakın işbirliği ve dayanışma için adımlar atacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Körfez ülkeleriyle daha yakın ortaklık kurmak istediklerini duyurdu.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştüğünü bildirdi.

"İran'dan gelen haksız saldırılarla karşı karşıya oldukları için tam dayanışmamızı ilettim" ifadesini kullanan von der Leyen, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi.

Von der Leyen, Avrupa ile Körfez ülkeleri arasında daha yakın bir ortaklığın kurulması gerektiğine işaret ederek, bu yıl Suudi Arabistan'da yapılması planlanan AB-KİK Zirvesi'nin ilişkileri daha da güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Advertisement
