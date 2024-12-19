AB Liderleri Kriz Hazırlığına Vurgu Yaptı - Son Dakika
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AB Liderleri Kriz Hazırlığına Vurgu Yaptı

AB zirvesinde liderler, krizlere karşı dayanıklılık ve hazırlığın artırılması gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 23:46
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, değişen dünya düzeninde Birliğin krizlere karşı sivil ve askeri hazırlığın ve dayanıklılığının güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin, AB'nin dünyadaki durumu, dayanıklılık, krizlere hazırlıklı olma, kriz önleme ve müdahale, göç ve diğer konulara ilişkin sonuç bildirisi kabul edildi.

Liderler, jeopolitik gerilimler ve iklim kaynaklı doğal afetlerin arttığı, değişen dünya düzenine karşı AB'nin krizlere hazırlık ve dayanıklılığını güçlendirme ihtiyacına işaret ederek, kriz yönetimine yönelik sivil ve askeri yaklaşımın koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Uygun olduğu hallerde NATO ile işbirliğinin geliştirilmesini isteyen liderler, AB Komisyonu ve üye ülkelere, ulusal güvenlik ve savunma çıkarları dikkate alınarak ve AB öncelikleriyle uyumlu kapsamlı bir hazırlık stratejisi üzerindeki çalışmaları hızlandırma çağrısında bulundu.

Bildiride, "Bu yeni hazırlık zihniyeti, AB'nin direncini güçlendirmek, değerlerini korumak, ekonomik başarısını ve rekabet gücünü muhafaza etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için gereklidir." ifadesi kullanıldı.

Göç ve genişleme

Liderler, AB Komisyonunun 2025'in başına kadar geri dönüşlere ilişkin yeni bir mevzuat önerme planını memnuniyetle karşıladığını belirterek, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması için acil çaba gösterilmesini istedi.

Genişleme konusunda yeni üyelerin entegrasyonu konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit eden liderler, genişleme sürecini barış, güvenlik ve refah için "jeostratejik bir yatırım" olarak tanımladı.

Liderler, hem AB'nin hem de aday üyelerin liyakate dayalı yaklaşım çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydederek, "Hem Birlik hem de aday üyeler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme sorumluluğuna sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Hibrit tehditler

Liderler, Rusya'nın siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar ve demokratik süreçlere müdahale girişimleri de dahil olmak üzere hibrit faaliyetlerini şiddetle kınadı.

AB'ye karşı istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşları hedef alan ilk yaptırımların kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten liderler, bu tür eylemleri caydırmak için "dayanıklılığı güçlendirme ve ilave tedbirler alma" taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Savunma, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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