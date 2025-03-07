AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Taahhüdünü Yeniledi - Son Dakika
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AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Taahhüdünü Yeniledi

AB zirvesinde Ukrayna'ya askeri destek sürdürülmesi ve müzakerelere katılım taahhüt edildi.

07.03.2025 01:16
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın karşı çıktığı " Ukrayna'ya askeri desteğe devam etme" taahhüdünü yinelerken, Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek müzakerelere hem bu ülkenin hem Avrupa'nın dahil olması gerektiğini, AB ülkelerinin yetki ve yetenekleri dahilinde NATO müttefikleriyle birlikte güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Brüksel'de, bir bölümüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılımıyla düzenlenen olağanüstü zirvenin "Ukrayna" konulu oturumunun sonuç bildirisi paylaşıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yokluğunda, AB'nin 26 üyesinin liderinin rızasıyla alınan kararlarda Ukrayna'nın desteklenmesine olan bağlılık yinelendi.

Savaşın sona erdirilmesi hedefiyle yapılacak müzakerelerin belli kriterleri içermesi gerektiğine işaret edilen bildiride, bunlar şöyle sıralandı:

"Ukrayna konulu müzakereler, Ukrayna'nın yokluğunda yapılamaz. Avrupa'nın katılımı olmadan Avrupa'nın güvenliğini etkileyen müzakereler yapılamaz. Ukrayna'nın, Avrupa'nın, transatlantik bölgenin ve dünyanın güvenliği iç içe geçmiştir. Herhangi bir ateşkes ancak kapsamlı bir barış anlaşmasına giden sürecin bir parçası olarak gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşmaya, gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmaya katkıda bulunan sağlam güvenlik garantileri eşlik etmelidir. Barış, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir."

Bildiride liderler, Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü oturması için AB'nin benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle koordinasyon içinde, Ukrayna'ya ve halkına gelişmiş siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya olan kararlılığını teyit ederek, 2025'te bu ülkeye toplam 30,6 milyar avro sağlanacağını ifade etti.

Liderler, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatı, Ukrayna ordusu için gerekli eğitim ve ekipmanın sağlanması gibi acil askeri ve savunma ihtiyaçlarının AB'nin artan desteği çerçevesinde koordine edilmesi için ortak girişimler üzerinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bildiride, "Kendini etkili bir şekilde savunabilen bir Ukrayna, gelecekteki herhangi bir güvenlik garantisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda, AB ve üye ülkeler, Ukrayna ordusunun eğitilmesine ve donatılmasına katkıda bulunmaya, Ukrayna'nın savunma sanayisini daha fazla desteklemek, Avrupa savunma sanayisiyle işbirliğini derinleştirmek için çalışmaları yoğunlaştırmaya kararlıdır." denildi.

AB'nin üye ülkelerin kendi yetki ve yetenekleri ölçüsünde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunun altını çizen liderler, bildiride "Güvenlik garantilerinin Ukrayna ile birlikte, aynı düşüncedeki ortaklar ve NATO ortaklarıyla birlikte alınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Kararlar Orban'ın yokluğunda alındı

Öte yandan kararlar, Ukrayna'ya askeri yardımların sürdürülmesine "savaşı uzattıkları" gerekçesiyle karşı çıkan Macaristan lideri Viktor Orban'ın yokluğunda alındı.

Orban daha önce AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya hitaben yazdığı mektupta, zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna kısmının çıkarılmasını önermiş, ABD'nin izinden gidilerek Rusya ile doğrudan görüşülmesini istemişti.

Daha önce de Ukrayna ile AB'ye üyelik müzakerelerini başlatma kararı Orban'ın salonu terk etmesi sonunda alınabilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Taahhüdünü Yeniledi - Son Dakika

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