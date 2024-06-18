AB Liderleri, Üst Yönetim İçin İstişarede Bulundu - Son Dakika
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AB Liderleri, Üst Yönetim İçin İstişarede Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Birliğin üst yönetimine kimlerin geleceğiyle ilgili istişarede bulunduğunu, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını bildirdi. Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB liderlerini Birliği gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isimleri belirlemek için buluşturan gayriresmi zirvenin bitiminde basın mensuplarına açıklama yaptı. Planlandığı üzere liderlerin yalnızca istişarede bulunduğunu belirten Michel, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını söyledi.

18.06.2024 01:45
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Birliğin üst yönetimine kimlerin geleceğiyle ilgili istişarede bulunduğunu, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını bildirdi.

Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB liderlerini Birliği gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isimleri belirlemek için buluşturan gayriresmi zirvenin bitiminde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Planlandığı üzere liderlerin yalnızca istişarede bulunduğunu belirten Michel, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını söyledi.

Gazetecilerin adı geçen bazı isimler üzerinde anlaşma olup olmadığıyla ilgili sorusuna Michel, şu yanıtı verdi:

"Bu, önümüzdeki hafta netleşecek. Bu toplantı, derinlemesine görüş alışverişinde bulunulması, kaygıların, önceliklerin, umutların, beklentilerin paylaşılması, herkesin herkesi çok iyi dinlemesi için planlandı."

Von der Leyen, Metsola, Costa ve Kallas

Kulislere göre, AB yönetiminin en etkili 4 koltuğuna kimlerin oturacağı konusunda uzlaşıya varıldı.

Ursula von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.

27 liderden 13'ü EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz von der Leyen'e desteklerini açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

EPP'li Roberta Metsola'nın bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas.

"AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Charles Michel'in yerine Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri, Üst Yönetim İçin İstişarede Bulundu - Son Dakika

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