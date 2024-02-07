AB, Macaristan\'a yeni ihlal prosedürü başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın muhalefeti susturmayı amaçladığı gerekçesiyle eleştirilen "Egemenliğin Savunulması" isimli yasanın AB hukukunu ihlal ettiğini gerekçe göstererek ülkeye yönelik yeni ihlal prosedürü başlattı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada kararın, Macaristan Parlamentosunca 12 Aralık 2023'te kabul edilen ve 22 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan yasanın kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alındığı ve ülkeye karara ilişkin tebligatın iletildiği bildirildi.
Açıklamada, Macaristan'ın muhalefeti susturmayı amaçladığı gerekçesiyle eleştirilen söz konusu yasanın Birliğin demokratik değerleri, demokrasi ilkesi ve AB vatandaşlarının seçim hakları gibi AB hukukunun çeşitli hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ülkeye yönelik ihlal prosedürünün başlatıldığı aktarıldı.
Macaristan'ın tebligata cevap vermek için 2 ayı olduğu belirtilen açıklamada, tespit edilen hususların giderilmemesi halinde ihlal prosedürünün bir sonraki adımı olarak gerekçeli görüş iletmeye karar verilebileceği vurgulandı.
Söz konusu yasa, ülkenin egemenliğini ihlal etme ya da tehlikeye atma ihtimali olan devlet veya yabancı kurum, kuruluş ya da gerçek kişi yararına yürütülen belirli faaliyetleri ve yabancı finansman kullanarak seçimlerin sonucunu ya da seçmenlerin iradesini etkileyebilecek kuruluşları soruşturmakla görevli Egemenliğin Savunulması Ofisi'nin kurulmasını kapsıyor.
Yasa çerçevesinde seçimlere katılan adayların, siyasi partilerin ve derneklerin söz konusu seçimler için seçmenlerin iradesini etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek amacıyla yabancı fon kullanmaları yasaklanırken, seçimler bağlamında yabancı fon kullanımının ceza hukuku kapsamında değerlendirilmesi mümkün hale geldi.
Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor. AB Komisyonu, daha önce de söz konusu önleme başvurmuştu.
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