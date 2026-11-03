AB, market soğutma siber saldırılarında sorumluluğu ulusal makamlara bıraktı - Son Dakika
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AB, market soğutma siber saldırılarında sorumluluğu ulusal makamlara bıraktı

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AB Komisyonu, market soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıları takip ettiğini ve sorumluları belirleme görevinin ulusal makamlarda olduğunu bildirdi. Sözcü Regnier, saldırıların birden fazla üye ülkeyi etkilediğini, soruşturmaların ulusal makamlarca yürütüldüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'nın farklı şehirlerinde süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik saldırıları yakından takip ettiklerini belirterek, saldırıların sorumlularını tespit etme görevinin ulusal makamlarda olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun, üye ülkelerle ve soruşturmayı halihazırda yürüten ilgili ulusal makamlarla doğrudan temas halinde bulunduğunu aktaran Regnier, bu kapsamda, sabah saatlerinde önce AB kurumlar arası görev gücüyle daha sonra da üye ülkelerin ulusal makamlarıyla toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Regnier, bu çerçevede bilgi paylaşımının ve bu olaylara kolektif olarak en etkili şekilde nasıl yanıt verilebileceğinin değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Zira söz konusu olaylar tek bir üye ülkeyle sınırlı değil, birden fazla üye ülkeyi etkiliyor. Bu olaylar, siber saldırıların temel hizmetleri nasıl aksatabileceğini ve vatandaşların günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların kaynağının belirlenmesi konusunda ise dikkatli bir tutum sergilediklerinin altını çizen Regnier, "Bu tür siber olayların sorumluluğunu bu kürsüden bizim atfetmemiz söz konusu değil. Az önce de belirttiğim gibi, soruşturmalar şu anda ulusal makamlar tarafından yürütülüyor ve biz de kendileriyle yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde 2 Kasım'da marketlerin soğutma ve dondurma sistemlerinde aksaklıklar yaşanmıştı.

Bazı işletmelerin siber saldırı olarak teyit ettiği olaylar nedeniyle soğuk zinciri bozulan veya bozulma riski taşıyan gıdalar satıştan çekilmişti.

Fransa'da da 12 Ekim'de benzer saldırılarla marketlerin soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilmesi gıda kayıplarına yol açmıştı. Saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz belirlenemezken olayları üstlenen olmamıştı.

Kaynak: AA
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