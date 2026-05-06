AB, Myanmar'a Yaptırımları 12 Ay Uzattı

06.05.2026 02:39
AB Konseyi, Myanmar'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırımları 30 Nisan 2027'ye kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Myanmar'daki durum nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 12 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Konseyden yapılan açıklamada, Myanmar'daki demokratik düzeni zedeleyen uygulamalar ile ciddi insan hakları ihlallerinin sürmesi nedeniyle yaptırımların 30 Nisan 2027'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Kararın, yaptırımların yıllık gözden geçirme süreci kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden 1 kişinin yaptırım listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar'a yönelik yaptırımlarının halihazırda 105 kişi ve 22 kurumu kapsadığı aktarıldı.

Diğer taraftan, silah ve ekipman ambargosunun yanı sıra iç baskı amacıyla kullanılabilecek iletişim izleme ekipmanlarına ihracat kısıtlamaları, ordunun ve sınır muhafız polisinin kullanımına yönelik çift kullanımlı ürünlerin ihracat yasağı ile Myanmar ordusuyla askeri eğitim ve işbirliği yasağının sürdüğü belirtilen açıklamada, Myanmar hükümetine doğrudan mali yardımın askıya alındığı ve cuntayı meşrulaştırıcı olarak algılanabilecek tüm yardımların dondurulduğu anımsatıldı.

AB'nin yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken, kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanması yasaklanıyor.

Ayrıca listedeki kişilere AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanıyor.

AB, 1 Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından, barışçıl göstericilere yönelik askeri ve polis baskısının artması üzerine Myanmar'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırmıştı.

