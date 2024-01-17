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AB'nin dış sınırlarında düzensiz sınır geçişleri arttı - Son Dakika
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AB'nin dış sınırlarında düzensiz sınır geçişleri arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında 2023 yılında yaklaşık 380.000 düzensiz sınır geçişi tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artışa ve 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık toplama işaret ediyor.

AB\'nin dış sınırlarında düzensiz sınır geçişleri arttı
17.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 11:02
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ROMA, 17 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında 2023 yılında yaklaşık 380.000 düzensiz sınır geçişi tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artışa ve 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık toplama işaret ediyor.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Salı günü yaptığı açıklamada, 2023'te AB'ye düzensiz sınır geçişlerinin üst üste üçüncü yılda da arttığını bildirdi.

Düzensiz geçişlerin beşte ikisinden fazlası Orta Akdeniz rotası üzerinden gerçekleşirken, bunların çoğunluğunu Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşanlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl bu rota üzerinden 2022 yılına kıyasla yüzde 49'luk artışla yaklaşık 158.000 kişi giriş yaptı.

Batı Balkan rotası geçen yıl gelenlerin yüzde 26'sını, Doğu Akdeniz rotası ise yüzde 16'sını Avrupa'ya ulaştırdı.

Frontex, gelenlerin çoğunun yetişkin erkekler olduğunu, buna karşılık kadınların ve çocukların ise yüzde 10'a tekabül ettiğini belirtti.

Frontex verilerine göre, AB'ye bir önceki düzensiz sınır geçiş akını 2016 yılında bildirilmiş ve yaklaşık 504.000 düzensiz geçiş kaydedilmişti.

Kaynak: Xinhua
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