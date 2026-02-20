AB'nin Gazze Mesajı Eleştirildi

Avrupa Birliği (AB) adına Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katıldığı için eleştirilen AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'de iyileşme ve yeniden inşa sürecine destek mesajları verdi.

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk liderler toplantısına AB'yi temsilen katılan Suica, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Suica, "Amacımız açık: Koordineli eylem, hesap verebilir yönetim ve Filistin halkı için somut sonuçlar." ifadesini kullandı.

Barış Planı'nın ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı Kararı'nın uygulanmasını desteklemeyi hedeflediğini belirten Suica, AB'nin insani yardım ve erken iyileşmeden yönetim reformu ve kurum inşasına, güvenlik ve ekonomik desteğe kadar geniş bir yelpazede araçlar sunduğunu kaydetti.

Suica, toplantı marjında Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan temsilcileriyle ikili görüşmeler de yaparak Gazze'nin iyileşme ve yeniden inşasında ortaklıklarla ilerleneceğini belirtti.

Suica'nın katılımı eleştirildi

AB Komisyonu'nun toplantıda temsil edilmesi büyük tepki çekti.

Başta Fransa olmak üzere üye ülkelerden yetkililer, Komisyonun AB Konseyi'nden bu yönde bir yetki almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Eleştirilerin merkezinde, AB Komisyonu'nun dış politikayı belirleme yetkisi bulunmaması, bu alanın üye devletlerin oy birliğiyle aldığı kararlar çerçevesinde şekillenmesi ve Suica'nın teknik bir bürokrat değil, siyasi kimliği olan bir temsilci olması gibi gerekçeler yer aldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier daha önceki açıklamasında Suica'nın katılımının "Barış Kurulu'na üyelik anlamına gelmediğini", toplantıya ne statüde katılım sağlandığının öneminin bulunmadığını ve temel amacın AB'nin ne yapabileceğini ortaya koymak olduğunu savunmuştu.