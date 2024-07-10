AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımların üretim kapasitesi iddiaları

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Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlar için bildirdiği rakamlar ile üretim kapasitesinin artışı arasında "kayda değer tutarsızlık" olduğu iddia edildi.

AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, ocak ayında, Ukrayna'nın mühimmat stoklarını güçlendirmek için yıl sonuna kadar bu ülkeye en az 1,3 milyon top mermisi üretip teslim etmeyi planlandığını duyurmuştu. AB Konseyi de mayısta 12 ay içinde Ukrayna'ya 1 milyon topçu mühimmatı sağlanması için tedarikin hızlandırılması konusunda anlaşmıştı.

Ancak Hollanda merkezli "The Investigative Desk" isimli araştırmacı gazetecilik kolektifinin araştırmasına göre, AB süregelen savaşta Ukrayna'yı desteklemek için mühimmat üretimini artırma vaatlerini "büyük ölçüde abartıyor."

AB, Avrupalı silah şirketlerinin yıl sonuna kadar 155 milimetrelik NATO standardında 1,4 ila 1,7 milyon top mermisi üretebileceğini savunsa da gerçek üretim kapasitesi hedeflenen rakamın sadece üçte biri seviyesinde kaldı.

Brüksel'in Avrupa'nın cephane üretim kapasitesini olduğundan fazla gösterdiği öne sürülürken, büyük ölçüde azalmış olan stokların yenilenmesi için de daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyuluyor.

Araştırma kapsamında görüşülen bir yetkili, AB'nin bu yıl için öngördüğü top mermisi üretim rakamlarını "hayal ürünü" olarak nitelendirerek, Avrupa'nın toplam 1,7 milyon top mermisi üretebilecek kapasitesi olmadığını ve gerçek kapasitenin yarım milyondan daha az olduğunu savundu.

AB'nin rakamları "gerçekçi değil ve "ulaşılmaz"

Araştırmada görüşlerine yer verilen bir diğer kaynak ise bu rakamların gerçekçi olmadığını ifade ederek, "Avrupa genelinde üretim artışları geride kalmakta ve mevcut toplam kapasite yılda yaklaşık 580 bin adet seviyesine ulaşmaktadır." dedi.

Araştırmada Alman savunma şirketi Rheinmetall'dan elde edilen bir belgede de Avrupa kapasitesinin 400 bin ila 600 bin mermi arasında olduğu aktarılarak, 2024 yılında üretilebilecek toplam mermi sayısı ise 550 bin olarak tahmin edildi.

AB'nin rakamlarının ulaşılamaz olduğunu savunan bir başka kaynak ise "yanlış hesaplamaların gerçek dünyada vahim sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak, "Kendimizi 'gerçek üretim kapasitesinin üç katına sahibiz' diye ikna etmek ve buna dayalı kararlar almak çok kötü bir fikir. Çünkü böylelikle 'her şey yolunda' gibi görünecek. Sonra birden fabrikalara hiçbir şey gelmediğini, Ukrayna'ya ve NATO ittifakına tedarik sağlayamadığınızı fark edersiniz. Bu gerçekten en kötü durum." ifadesini kullandı.

Araştırma kapsamında ulaşılan bir AB Komisyonu sözcüsü ise hesaplamalarının üreticilerden alınan verilere, fabrika ziyaretlerine, üye ülkeler ve üreticilerle yapılan görüşmelere dayandığını belirterek, "Bu nedenle gerçekçi operasyonel koşullar altında, alınan siparişlere karşılık olarak 1,5 ila 1,7 milyon üretim kapasitesine ulaşılabileceği yönündeki tahminimizin arkasındayız." dedi.

AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, ocak ayında, Ukrayna'nın mühimmat stoklarını güçlendirmek için yıl sonuna kadar bu ülkeye en az 1,3 milyon top mermisi üretip teslim etmeyi planlandığını duyurmuştu. Konsey ise mayısta 12 ay içinde Ukrayna'ya 1 milyon topçu mühimmatı sağlanması için tedarikin hızlandırılması konusunda anlaşmıştı.

AB'nin yıl başından bu yana teslim edilen mermilerin hedeflenen rakamın oldukça altında kalması, Ukrayna ordusunun olası mühimmat sıkıntısına ilişkin endişeleri artırıyor.