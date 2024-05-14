AB, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler alıyor - Son Dakika
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AB, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler alıyor

AB, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler alıyor

Avrupa Birliği (AB), geçen yaz 36 bin kişiyi etkileyen orman yangınlarıyla mücadele için 500'ü aşkın itfaiyeciyi 'kilit noktalara' konuşlandırma ve yangın söndürme uçağı filosu oluşturma kararı aldı.

14.05.2024 16:35
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Avrupa Birliği (AB), geçen yaz 36 bin kişiyi etkileyen orman yangınlarıyla mücadele için 500'ü aşkın itfaiyeciyi "kilit noktalara" konuşlandırma ve yangın söndürme uçağı filosu oluşturma kararı aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 556 itfaiyeci, bu yaz Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi geçen yıl orman yangınlarının yaşandığı "kilit noktalara" yerleştirilecek ve bu itfaiyeciler yerel itfaiye ekipleriyle koordineli çalışacak.

Alınan önlemle "orman yangınlarıyla mücadelenin güçlendirilmesi, yangınların çevre, hayvanlar ve insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinin hafifletilmesi ve bu tür krizlerle mücadelede AB dayanışmasının artırılması" amaçlanıyor.

İtfaiyecilere ek olarak, 10 üye ülkede konuşlandırılmış 28 uçak ve 4 helikopterden oluşan "rescEU" isimli yangın söndürme uçağı filosu da oluşturuldu.

Komisyon, 6 AB ülkesine dağıtılacak 12 yeni yangın söndürme uçağı satın alınması için 600 milyon avro finansman ayırdı.

Havadan yangınla mücadele filosunu güçlendirmek amacıyla satın alınması öngörülen helikopterler de AB tarafından finanse edilecek.

Avrupa geçen yıl orman yangınlarıyla mücadele etmişti

AB Copernicus uydu izleme sistemine göre, geçen yıl Avrupa'da sıcaklıklar, kaydedilen en sıcak eylül ayı da dahil olmak üzere, yılın 11 ayı boyunca ortalamanın üzerinde seyretmişti.

"Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangının" yaşandığı Yunanistan'da geçen yıl, orman yangınlarından 36 bin kişi etkilenmişti.

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç bölgesinde 19 Ağustos 2023'te başlayan ve 21 kişinin ölümüne neden olan yangın, ülkenin son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olmuştu.

Copernicus'un nisan raporunda, Avrupa'da son 12 ay "üst üste kaydedilen en sıcak aylar" olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, orman yangınlarıyla mücadele için önlemler alıyor - Son Dakika

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