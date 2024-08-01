AB, Rusya'daki muhaliflerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuyla Rusya'daki muhalif isimler ve gazetecilerin serbest bırakılmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

"Rus rejimi tarafından haksız yere hapse atılan 16 kişinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Michel, takasın gerçekleşmesine yardımcı olan Avrupalı ülkelere teşekkür etti.

Michel, "AB, Rusya'da ve başka yerlerde yasa dışı olarak tutuklanan herkesi desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, serbest bırakılanların "masum AB ve ABD vatandaşları ile Rus demokratlar" olduğu yorumunu yaparak, yaşanan gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Von der Leyen, "Kremlin onları hüküm giymiş suçlular ve katillerle değiştirdi. Bu durum aradaki keskin farkı göstermektedir. Bu, özgürlükleri için mücadele eden herkes için büyük bir sevinç anıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya paylaşımında, "Rusya tarafından hukuksuz bir şekilde tutulan Evan Gerşkoviç, Alsu Kurmasheva dahil diğer muhalif isimlerin ve gazetecilerin gecikmiş de olsa serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Özgürlükleri hiçbir zaman tehlikeye atılmamalıydı." ifadelerine yer verdi.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.