AB, Rusya\'nın ticaret ortağı olmaktan çıktı

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MOSKOVA, 12 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilci Vekili Kirill Logvinov, ticaret hacimlerinin azalması nedeniyle AB'nin artık Rusya'nın önemli bir ticareti ortağı olmadığını kaydetti.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'na Pazartesi günü bir söyleşi veren Logvinov, "Avrupa Birliği'nin artık Rusya'nın önemli bir ticaret ortağı olmadığı açık. Brüksel, ekonomik savaş yolunu seçerek ülkemize karşı sonu gelmeyen yaptırımlar uygulamış ve Moskova'nın üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilerine müdahale etmeye çalışmıştır" dedi.

AB istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, AB ile Rusya arasındaki ticaret hacimleri 2023 boyunca azalmaya devam etti. Rusya bunun sonucunda AB'nin önde gelen ticaret ortakları listesinde 5. sıradan 10. sıraya geriledi.

Logvinov, "Rusya'nın AB ile ticaret hacmi, 2023'ün 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 66,1 azalarak 243,5 milyar eurodan (yaklaşık 262,8 milyar ABD doları) 82,5 milyar euroya (yaklaşık 89 milyar dolar) geriledi" diye konuştu.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, AB'nin Rus ürünleri ithalatı yüzde 75,6 gerileyerek 46,9 milyar euroya (yaklaşık 50,6 milyar ABD doları), AB'den Rusya'ya ürün ihracatıysa yüzde 30,3 gerileyerek 35,6 milyar euroya (yaklaşık 38,4 milyar ABD doları) düştü.