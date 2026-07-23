AB, Rusya'ya 21. Yaptırım Paketini Kabul Etti - Son Dakika
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AB, Rusya'ya 21. Yaptırım Paketini Kabul Etti

23.07.2026 11:16
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AB, Rus enerji ve finans sektörlerine yönelik 21. yaptırım paketini onayladı. 32 banka eklendi.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Rusya'nın enerji, finans, kripto varlıklar ve ticaret alanlarını hedef alan 21. yaptırım paketini kabul etti.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dönem Başkanlığımızın ilk haftalarında 21. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

McEntee, 21. yaptırım paketinin Rusya'nın gelir kaynaklarını daha fazla hedef aldığını, gölge filosunu engellediğini ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını bildirdi.

"En yüksek etkiye sahip sektörler hedef alınıyor"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X'ten yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ukrayna'nın sahada askeri ivme kazandığı bir dönemde yaptırımlarımız, Rusya'nın savaş çabalarının ekonomik temellerini zayıflatmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

21. yaptırım paketiyle işlem yasağı listesine 32 Rus bankasının daha eklendiğine işaret eden von der Leyen, kripto şirketleri ve petrol ticaret platformlarının yaptırım kapsamına alındığını bildirdi.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Rus savaş makinesinin piyasa şoklarından faydalanmaması için petrol fiyat tavanına ilişkin ayarlamayı 1 yıl süreyle donduruyoruz."

İlk kez Rusya'nın gölge filosuna destek veren gemilerin hedef alındığına dikkati çeken von der Leyen, Rus savaşçıların AB'ye girişinin resmen yasaklanmasına yönelik önemli bir adım atıldığını da duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise şunları kaydetti:

"Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir kararlı adım daha attık. 21. yaptırım paketimiz enerji, finansal hizmetler, kripto varlıklar ve ticaret gibi en yüksek etkiye sahip sektörleri hedef alıyor."

Yaptırımlar Yunanistan engeline takılmıştı

AB Komisyonu tarafından haziran ayında sunulan 21. yaptırım paketi üzerindeki müzakereler, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle uzamış, müzakereler sırasında pakette yer alan bazı önlemler hafifletilmişti.

Sürecin en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri ise Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) AB dışındaki ülkelere taşınmasına ilişkin düzenleme olmuştu.

Yunanistan, AB şirketlerinin Rus gazını üçüncü ülkelere taşımasını yasaklamayı öngören teklife karşı çıkmıştı.

Atina yönetimi, söz konusu düzenlemenin AB liderlerinin daha önce üzerinde uzlaştığı çerçevenin ötesine geçtiğini savunurken, yasağın yürürlüğe girmesi halinde gemilerin AB dışındaki ülkelere yeniden kayıt yaptırarak faaliyetlerini sürdürebileceğini ve uygulamanın beklenen etkiyi yaratmayacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya 21. Yaptırım Paketini Kabul Etti - Son Dakika

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