AB Savunma Paktı Zamanı Geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin kurucu anlaşmasında yer alan ve bir üye devletin silahlı saldırıya uğraması durumunda diğer üye devletlerin, yardım ve destek sağlama sorumluluğunu ifade eden karşılıklı savunma paktının uygulanma zamanının geldiğini söyledi.

Von der Leyen, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda "İlkeli ve Pragmatik: Kargaşa İçindeki Bir Dünyada Gücü Kullanmak" başlıklı oturumda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 4. yılına yaklaşılırken Avrupa'nın güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarında daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirten von der Leyen, AB'nin dış müdahalelerle içeriden zayıflatılmaya çalışıldığına ve küresel düzeyde rekabetin daha sert güç mücadelesine dönüştüğüne işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa'nın demokratik temellerinin, vatandaşların güveninin ve "Avrupa yaşam tarzının" yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, savunma, enerji, ekonomi, ticaret, ham maddeler ve dijital teknolojilerde bağımsızlığın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

"Bağımsız Avrupa'nın transatlantik bağlara aykırı olmadığı, aksine güçlü Avrupa'nın güçlü transatlantik ittifak anlamına geldiği" görüşünü dile getiren von der Leyen, Avrupa'nın kendi güvenliği ve refahı için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı."

Von der Leyen, Avrupa'da savunma harcamalarının 2025 itibarıyla Ukrayna'daki savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 80 arttığını, SAFE programı kapsamında hava ve füze savunması, dronlar ve askeri hareketlilik gibi alanlara yatırım yapıldığını söyledi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin sürdüğünü ifade eden von der Leyen, son olarak 90 milyar avroluk kredi mekanizmasının devreye alındığını, bu borcun yalnızca Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi durumunda geri ödeneceğini belirtti.

Von der Leyen, 2028 yılına kadar Avrupa'daki savunma yatırımlarının, ABD'nin geçen yıl savunma ekipmanına yaptığı harcamayı aşmasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa'nın uzay, istihbarat ve uzun menzilli saldırı kabiliyetleri gibi stratejik alanlarda kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:

"Hiçbir tabu sorgulanmadan kalamaz. Avrupa'nın karşılıklı savunma maddesini hayata geçirme zamanının geldiğine inanıyorum. Karşılıklı savunma, AB için isteğe bağlı değildir. Kendi antlaşmamızda (Madde 42) bir yükümlülüktür. Bunun iyi bir nedeni var. Saldırı durumunda birbirimizin yanında durma konusunda kolektif taahhüdümüzdür ya da basitçe söylemek gerekirse: 'Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için'. Avrupa'nın anlamı budur ancak bu taahhüt, güven ve yetenek üzerine kuruluysa ağırlık kazanır."

Oy birliği yerine nitelikli çoğunluk

Von der Leyen, karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkati çekerek, bazı durumlarda oy birliği yerine nitelikli çoğunlukla karar alınabileceğini ifade etti.

"Gönüllüler Koalisyonu" gibi girişimlerin yeni güvenlik işbirliklerine örnek olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin İngiltere, Norveç, İzlanda ve Kanada gibi ortaklarla ilişkilerini güçlendirmek istediğini söyledi."

Von der Leyen, yeni Avrupa Güvenlik Stratejisi'nin hazırlanması çağrısında bulunarak, ticaret, finans, standartlar, veri, kritik altyapılar, teknoloji platformları ve bilgi politikalarının güvenlik boyutuyla yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'daki savaşın sanayi kapasitesinin önemini gösterdiğini belirten von der Leyen, savunma ve sivil sektörler arasındaki sınırların azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Otomotiv, havacılık ve ağır makine sanayilerinin, savunma değer zincirinin parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getiren von der Leyen, yapay zeka, siber güvenlik, insansız sistemler ve uzay teknolojileri gibi çift kullanımlı alanlarda inovasyonun hızlandırılmasının önemine dikkati çekti.

Von der Leyen, Kiev'de kurulan AB Savunma İnovasyon Ofisinin, Avrupa'nın üretim kapasitesini Ukrayna'nın hızlı inovasyon yaklaşımıyla birleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Dronların Ukrayna'daki savaşta verilen hasarın yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu olduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda üretim ve inovasyonun hızlandırıldığını dile getirdi.

Avrupa'daki farklı silah sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin yazılım ve yapay zeka teknolojileriyle artırılabileceğini kaydeden von der Leyen, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini, bunun aynı zamanda Avrupa ekonomisi için yeni bir sanayi büyüme fırsatı yaratacağını sözlerine ekledi.