AB Savunma Pazarı Parçalanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Savunma Pazarı Parçalanmış

11.03.2026 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kubilius, Avrupa'nın savunma pazarının parçalanmış olduğunu ve entegrasyon gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa savunma pazarının parçalanmış şekilde olduğunu belirterek bunu aşmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Kubilius, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'nin savunma projelerini konu alan oturumda konuştu.

Avrupa savunma pazarındaki bölünmüşlüğün rekabet gücü için kötü olduğunu ve Avrupa'nın küresel ölçekte zamanında üretim yapma yarışını kazanmasını engellediğini kaydeden Kubilius, ortak savunma pazarı olmadığı için savunma sanayi pazarının ihracata odaklandığını söyledi.

Kubilius, savunma pazarındaki bölünmüş yapının Avrupa'nın ortak savunma projeleri geliştirmesini engellediğini belirterek "Parçalanma, üretimi standartlaştırmamızı da engelliyor. Bu yüzden, ABD'nin sadece 30 çeşit silah sistemi varken biz yüzlerce farklı silah sistemi üretiyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinin parçalanmış yapısı ve küçük ölçekli olması nedeniyle Avrupalı hükümetlerin bu ürünleri dışarıdan satın aldığını kaydeden Kubilius, "Çünkü antlaşmalarımız savunmayı ulusal yetki olarak tanımlıyor ve üye ülkeler yıllarca savunma sanayilerini ulusal düzeyde kurdu. Bu nedenle parçalanma, tarihsel deneyimimizin mirasıdır. Bu nedenle de üstesinden gelmek o kadar kolay değil." dedi.

Kubilius ayrıca, savunma sektörünün 27 farklı pazara bölünmüş olmasının Avrupa'ya "güç kazandırmadığını aksine kıtayı zayıflattığını" söyledi.

Tedarik güvenliği olan daha entegre bir Avrupa savunma pazarı oluşturma çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Kubilius, bu yaz savunma pazarı için strateji sunacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Savunma Pazarı Parçalanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 02:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: AB Savunma Pazarı Parçalanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.