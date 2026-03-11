AB Savunma Pazarı Parçalanmış

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa savunma pazarının parçalanmış şekilde olduğunu belirterek bunu aşmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Kubilius, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'nin savunma projelerini konu alan oturumda konuştu.

Avrupa savunma pazarındaki bölünmüşlüğün rekabet gücü için kötü olduğunu ve Avrupa'nın küresel ölçekte zamanında üretim yapma yarışını kazanmasını engellediğini kaydeden Kubilius, ortak savunma pazarı olmadığı için savunma sanayi pazarının ihracata odaklandığını söyledi.

Kubilius, savunma pazarındaki bölünmüş yapının Avrupa'nın ortak savunma projeleri geliştirmesini engellediğini belirterek "Parçalanma, üretimi standartlaştırmamızı da engelliyor. Bu yüzden, ABD'nin sadece 30 çeşit silah sistemi varken biz yüzlerce farklı silah sistemi üretiyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinin parçalanmış yapısı ve küçük ölçekli olması nedeniyle Avrupalı hükümetlerin bu ürünleri dışarıdan satın aldığını kaydeden Kubilius, "Çünkü antlaşmalarımız savunmayı ulusal yetki olarak tanımlıyor ve üye ülkeler yıllarca savunma sanayilerini ulusal düzeyde kurdu. Bu nedenle parçalanma, tarihsel deneyimimizin mirasıdır. Bu nedenle de üstesinden gelmek o kadar kolay değil." dedi.

Kubilius ayrıca, savunma sektörünün 27 farklı pazara bölünmüş olmasının Avrupa'ya "güç kazandırmadığını aksine kıtayı zayıflattığını" söyledi.

Tedarik güvenliği olan daha entegre bir Avrupa savunma pazarı oluşturma çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Kubilius, bu yaz savunma pazarı için strateji sunacaklarını aktardı.