AB, Sırbistan ile 3. fasıl kümesinde Mladic cenazesini de dikkate alacak - Son Dakika
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AB, Sırbistan ile 3. fasıl kümesinde Mladic cenazesini de dikkate alacak

AB, Sırbistan ile 3. fasıl kümesinde Mladic cenazesini de dikkate alacak
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AB Komisyonu, Sırbistan ile katılım müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasına ilişkin değerlendirmelerin son siyasi gelişmeler dikkate alınarak yürütüleceğini bildirdi. Sözcü Guillaume Mercier, Ratko Mladic için düzenlenen üst düzey cenaze töreninin bu süreçte göz önünde bulundurulacağını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ile katılım müzakereleri çerçevesinde yeni fasıl kümesinin açılmasına ilişkin değerlendirmelerin, Srebrenitsa Soykırımı'nın başlıca sorumlularından Ratko Mladic için düzenlenen üst düzey cenaze töreni gibi son siyasi gelişmeler de dikkate alınarak yapılacağına işaret etti.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier, günlük basın toplantısında, Mladic'in cenaze törenine ilişkin soruları yanıtladı.

AB Komisyonunun temmuzda teknik değerlendirmelerin ardından Sırbistan ile 3. fasıl kümesinin açılmasını tavsiye ettiğini anımsatan Mercier, bu değerlendirmenin o dönemde mevcut ilgili unsurlar dikkate alınarak yapıldığını ifade etti.

Mercier, Mladic'e düzenlenen üst düzey cenaze töreninin durumu nasıl etkileyeceğine ilişkin ise "Bildiğiniz üzere, 3. fasıl kümesine ilişkin görüşmeler şu anda üye ülkeler arasında devam ediyor. Ancak bu görüşmelerin, son dönemde gördüğümüz en güncel siyasi gelişmeler de dikkate alınarak yürütülmesi gerekecek." dedi.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarında bulunan Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da alan Mladic, Yugoslav Halk Ordusunda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirilen Mladic, 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Sırbistan ile 3. fasıl kümesinde Mladic cenazesini de dikkate alacak - Son Dakika

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