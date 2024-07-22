AB, Sırbistan tarafından verilen pasaportlara Şengen vizesi serbestisi sağlanmasını kabul etti - Son Dakika
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AB, Sırbistan tarafından verilen pasaportlara Şengen vizesi serbestisi sağlanmasını kabul etti

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Sırp pasaporta sahip olanlar, Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek. Sırbistan Dışişleri Bakanı, bu kararın Kosova'daki Sırplar için önemli bir zafer olduğunu belirtti. Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Sırbistan, Kosova'daki vatandaşlarına Sırp pasaportu veriyor. Kosova yetkilileri ise bu pasaportların egemenliklerini ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Kosova pasaportuna sahip vatandaşlar ise 1 Ocak'tan itibaren Şengen bölgesine vizesiz seyahat edebiliyor.

22.07.2024 20:31
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına yönelik verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenlemeyi kabul etti.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Düzenlemeye göre Sırp pasaporta sahip olanlar, Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun "Kosova'daki Sırpların insan hakları açısından küçük ama önemli bir zafer." olduğunu bildirdi.

Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Sırbistan, Kosova'daki vatandaşlarına Sırp pasaportu veriyor.

Kosovalı yetkililer ise "yasa dışı" olarak adlandırdıkları pasaportların "egemenliklerini ihlal etmesinden" dolayı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, Kosova pasaportuna sahip Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen bölgesine vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

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