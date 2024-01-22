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AB, Sudan'da iç savaşın taraflarına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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AB, Sudan'da iç savaşın taraflarına yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Nisan 2023'ün ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaşın taraflarına yaptırım kararı aldı. AB, Sudan'ın istikrar ve siyasi geçiş sürecini tehlikeye attıkları gerekçesiyle 6 kurum ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar kapsamında orduya bağlı kuruluşlar ve HDK'ye askeri ekipman tedarikinde rol alan şirketler yer alıyor. Sudan'daki iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

AB, Sudan\'da iç savaşın taraflarına yaptırım kararı aldı
22.01.2024 - 15:50,
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Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Nisan 2023'ün ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaşın taraflarına yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Sudan'ın istikrar ve siyasi geçiş sürecini tehlikeye attıkları gerekçesiyle 6 kurum ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırımlar kapsamında AB'deki mal varlıkları dondurulan ve ekonomik kaynak temin etmeleri yasaklanan kuruluşlar arasında orduya bağlı Savunma Endüstrisi Sistemi (SAF) ve SMT Mühendislik ile SAF kontrolündeki Zadna Uluslararası Şirketi de bulunuyor. AB böylece Sudan'da ilk kez orduya bağlı kuruluşları yaptırım listesine almış oldu.

AB ayrıca ordu ile çatışan HDK'ye askeri ekipman tedarikinde rol alan Al Junaid, Tradive General Trading ve GSK Advance şirketlerini yaptırım listesine dahil etti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, Nisan 2023'ün ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında çatışma patlak vermişti.

BM'ye göre Sudan'da, çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7,4 milyon kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA
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