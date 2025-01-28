AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletme Sürecine Girdi

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BRÜKSEL, 28 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi sürecini başlatma konusunda anlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, pazartesi günü jeopolitik konuların ele alındığı bir toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada öncelikle Suriye'nin kısa süre içinde yeniden inşasını engelleyen yaptırımları kaldırmayı planladıklarını ancak silah ve silah ticaretiyle ilgili yaptırımların yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. Ancak durumun daha da kötüleşmesi halinde geri adım atmaya da hazırız" dedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi önerisine de yanıt veren Kallas, AB'nin Filistin'de iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha teyit etti ve barışın sağlanabilmesi için her iki devletin de eşit şartlara sahip olması gerektiğini vurguladı.