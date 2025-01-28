AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletme Sürecine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletme Sürecine Girdi

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırmayı planlıyor.

28.01.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRÜKSEL, 28 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi sürecini başlatma konusunda anlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, pazartesi günü jeopolitik konuların ele alındığı bir toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada öncelikle Suriye'nin kısa süre içinde yeniden inşasını engelleyen yaptırımları kaldırmayı planladıklarını ancak silah ve silah ticaretiyle ilgili yaptırımların yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. Ancak durumun daha da kötüleşmesi halinde geri adım atmaya da hazırız" dedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi önerisine de yanıt veren Kallas, AB'nin Filistin'de iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha teyit etti ve barışın sağlanabilmesi için her iki devletin de eşit şartlara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletme Sürecine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletme Sürecine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.