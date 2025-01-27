AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Tartışıyor - Son Dakika
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AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Tartışıyor

Kaja Kallas, Brüksel'deki toplantıda Suriye için yaptırımların hafifletilmesini bekliyor.

27.01.2025 11:50
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili bir siyasi karar alınmasını ve yol haritası oluşturulmasını beklediğini söyledi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi olacağına değinen Kallas, "Yaptırımların gerçekten hafifletilmesini bekliyoruz. Bugün bununla ilgili karar almayı bekliyoruz." dedi.

Kallas, "Bu 'adıma karşı adım' yaklaşımı. Dolayısıyla (Şam yönetimi) doğru adımları atıyorlarsa, biz de bizim tarafımızdaki adımları atmaya hazırız." diye konuştu.

Bugünkü toplantıda yaptırımların hafifletilmesi için bir yol haritası oluşturulmasının planlandığını ifade eden Kallas, ülkenin yeniden imarı için ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik yaptırımların hafifletilmesiyle başlanacağını vurguladı.

"Şam'daki AB Delegasyonunu açmaya hazırız"

Kallas, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve uluslararası aktörlerle yakından çalışarak olup biteni takip ediyoruz. Ayrıca Şam'daki AB delegasyonunu tam kadro açmaya gerçekten hazırız. Yani dediğim gibi, Suriye'nin geleceği kırılgan ama umutlu. Doğru adımları atmaları için de alan vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki doğru adımları da görmemiz gerekiyor. Şu anda doğru kelimeleri söylüyorlar. Doğru şeyleri de yapıyorlar mı? Bu nedenle 'adıma karşı adım' yaklaşımını benimsiyoruz. Eğer onlar adımları atarsa, biz de adımları atmaya hazırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Tartışıyor - Son Dakika

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