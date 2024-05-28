AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
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AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı

AB, Suriye\'ye yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Esed rejimine yönelik mevcut yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi. AB Konseyi, Suriye'deki sivil halka yapılan baskı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2025'e kadar devam edeceğini açıkladı. AB, yaptırımlarla rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri hedef alıyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

28.05.2024 12:39
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Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Esed rejimine yönelik mevcut yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki sivil halka yapılan baskı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, 1 Haziran 2025'e kadar devam edecek.

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişi ile bir kişiyi daha listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 316 oldu. Listede ayrıca 86 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları, Esed rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor.

Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

Kaynak: AA

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