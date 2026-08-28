AB Temsilciliği Önünde Filistin İçin Gösteri

Bir grup yabancı ve İsrailli aktivist işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Avrupa Birliği (AB) temsilciliği binası önünde toplanarak, AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini durdurmak için "müdahale etmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, "AB İsrail terörünü şimdi durdurmalı", "Filistin halkına saldırılarını durdurun", "Etnik temizliğe karşı durun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir ve soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

AB ve bazı ülkeler daha önce Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini kınayan açıklamalar yapmıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 24 Ağustos'ta, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek yasa dışı yerleşimleri genişletmek ve sınırında askeri varlığı artırmak için harekete geçeceklerini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kent, belde ve mülteci kamplarına yönelik İsrail baskınları ve gözaltılar, İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarındaki artışla eş zamanlı olarak devam ediyor.

Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlar, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşmış durumda.